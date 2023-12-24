15 рождественских фильмов для всей семьи

В канун праздников, в чат, когда вокруг все становится ярким и блестящим в предвкушении желаний и подарков, хочется поскорее с головой погрузиться в атмосферу чудес.

БЖ подготовил большую подборку праздничных фильмов, которые пригодятся долгими выходными. Здесь и ромкомы, и фэнтези, и документалки и даже украинская рождественская сказка, похожая скорее на кошмар.

Рождество на двоих

Режиссер: Пол Фиг

В ролях: Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон, Ребекка Рут

Год выхода: 2019

Действие фильма, вдохновленного знаменитой песней Джорджа Майкла и Wham! "Last Christmas", происходит в зимнем Лондоне в канун Рождества. Кейт работает в магазине подарков и праздничных аксессуаров и не может наладить жизнь. Все меняется, когда девушка встречает очаровательного Тома.

Новая рождественская сказка

Режиссер: Ричард Доннер

В ролях: Билл Мюррей, Карен Аллен, Джон Форсайт, Джон Гловер, Дэвид Джохансен

Год выхода: 1988

Сатирическая комедия "Новая рождественская сказка" - одна из версий повести Чарльза Диккенса "Рождественская песня". Циничный и безразличный ко всему, кроме денег, глава медиа империи Фрэнк Кросс вынужден столкнуться с сверхъестественными силами. К нему приходят три Духа Рождества со стремлением изменить жизнь современного Скруджа.

﻿﻿Вишенка на новогоднем торте

Режиссер: Лаура Моранте

В ролях: Лаура Моранте, Паскаль Элбе, Изабелль Карре, Самир Гесми, Патрис Тибо

Год выхода: 2012

Главной героини романтической комедии Аманде сложно с мужчинами – ее романы обречены, как только отношения приближаются к предложению.

Подруга женщины считает, что время Аманде остепениться и сделать окончательный выбор. Внезапно в жизни героини появляется Антуан и их судьбу меняет новогодняя вечеринка.

﻿﻿Добро пожаловать или соседям вход запрещен

Режиссер: Джон Уайтселл

В ролях: Дэнни ДеВито, Мэтью Бродерик, Кристин Дэвис, Кристин Шеновец, Алия Шовкет

Дата выхода: 2006

Жители США ежегодно устраивают настоящие перформансы, связанные с праздничными декорациями. Цель одна – быть лучше соседа. Но иногда это желание перерастает в настоящую одержимость. Как и у пары соседей, развязавших настоящую войну в погоне за самой яркой иллюминацией.

﻿﻿Пережить Рождество

Режиссер: Майк Митчелл

В ролях: Бен Аффлек, Джеймс Гандольфини, Кристина Эпплгейт, Кэтрин О'Хара, Джош Цуккерман, Удо Кир

Год выхода: 2004

Молодой и успешный предприниматель Дрю Летам решает посетить дом своего детства в канун Рождества. Сейчас здесь живут супруги Валко, которые пытаются спасти треснувший брак. Дрю предлагает им деньги за то, чтобы на праздники Валко сделали вид, что он их сын.

﻿﻿Рождество кота Боба

Режиссер: Чарльз Мартин Смит

В ролях: Люк Тредевей, Анна Уилсон-Джонс, Кристина Тонтери-Янг, Нина Вадиа, кот Боб

Дата выхода: 2020

В продолжении биографической драмы "Уличный кот по имени Боб" уличный музыкант Джеймс Боуэн вместе с рыжим котом Бобом зарабатывают на жизнь импровизированными выступлениями на улицах города.

Из-за нехватки средств они вынуждены жить в неотапливаемой квартире зимой, пока Джеймс пытается закончить работу над новой книгой, а сотрудники организации защиты животных хотят отобрать у Джеймса его лучшего друга. К сожалению, это была последняя роль Боба – в июне 2020 года кот умер.

Пока ты спал

Режиссер: Джон Тертелтауб

В ролях: Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Галлагер, Питер Бойл, Джек Варден, Глинис Джонс

Год выхода: 1995

Молодая и одинокая девушка Люси работает в кассе на железнодорожной станции Чикаго и мечтает побывать во Флоренции. А еще она мечтает выйти замуж за красавца, которого каждый день видит на станции.

В канун Рождества незнакомец оказывается без сознания прямо на пути. От гибели под колесами поезда парня спасает Люси, которую родственники Питера воспринимают как невесту. Теперь девушка становится частью семьи, ожидая, когда же Питер проснется.

Самый счастливый сезон

Режиссер: Клеа ДюВалл

В ролях: Кристен Стюарт, Маккензи Дэвис, Мэри Стинберген, Виктор Гарбер, Элисон Бри

Год выхода: 2021

Мелодраматическая история рассказывает об Эбби, которая во время рождественского ужина планирует сделать предложение своей любимой девушке Харпер. Они собираются дома всей большой семьей, впрочем, Эбба не знала, что родственники Харпер не в курсе ориентации девушки и все выходит из-под контроля.

Привет семье

Режиссер: Томас Безуча

В ролях: Клэр Дейнс, Дайан Китон, Рэйчел МакАдамс, Дермот Малруни, Крэйг Т. Нельсон, Сара Джессика Паркер

Год выхода: 2005

Весь городок Тайер готовится к Рождеству, включая эксцентричное семейство Стоунов. На семейный праздник Эверет Стоун приглашает свою невесту Мередит, однако сразу предупреждает, что его родня из тех, кто говорит все, что думает. Встретившись с Мередитом семейство превращает жизнь девушки в кошмар.

Креденс

Режиссер: Валентин Васянович

В ролях: Андрей Саминин, Ольга Гришина, Михаил Жонин

Год выпуска: 2013

Еще в синопсисе этой драмы отмечено, что "Креденс - это рождественская сказка, похожая на страшный сон". Главный герой Орест уже не выдерживает проблем на работе и в семейной жизни. Пока зимний Львов готовится к празднованию Рождества, вокруг главного героя продолжают скапливаться неудачи, которые рано или поздно приведут к катастрофе.

Человек, изобревший Рождество

Режиссер: Бхарат Наллури

В ролях: Дэн Стивенс, Кристофер Пламмер, Джонатан Прайс, Саймон Келлоу, Мириам Марголис, Иэн Макнис

Год выхода: 2017

Биографическая комедия раскрывает историю создания выдающимся английским писателем Чарльзом Диккенсом его всемирно известного рассказа "Рождественская песня". В 1843 году писатель переживает худший период в своей карьере – у него написано несколько неудачных романов и накоплено немало семейных проблем. Поэтому он решает написать новое произведение – о непопулярном для того времени празднике Рождества.

﻿﻿Рождество в Эль-Камино

Режиссер: Дэвид Э. Талберт

В ролях: Декс Шепард, Кертвуд Смит, Люк Граймс, Джессика Альба, Эмилио Ривера, Кимберли Куинн, Купер Торнтон

Год выхода: 2017

Действие фильма происходит в небольшом городке Эль-Камино, куда на поиски биологического отца приезжает молодой парень Эрик. Он не рассказывает, откуда родом, расплачивается только наличными, а еще не покупает подарки перед Рождеством. Парень вызывает подозрения у местных, считающих его наркоторговцем. В результате ряда событий герой оказывается закрытым в магазине спиртного вместе с несколькими неудачниками.

Четыре комнаты

Режиссеры: Элисон Андерс, Александр Роквелл, Роберт Родригес, Квентин Тарантино.

В ролях: Александр Рокуэлл, Роберт Родригес, Сэмми Дэвис, Валерия Голино, Мадонна, Тим Рот, Антонио Бандерас, Брюс Уиллис, Квентин Тарантино

Год выхода: 1995

Фильм-антология от четырех режиссеров – это совершенно разные истории, которые связывает только место действия – вымышленный отель Mon Signor, где работает портье Тед. События фильма проходят в канун Нового года. Здесь и ведьмы собрались на шабаш, и детские шалости, и взятая в заложники женщина.

История Зимнего сада

Режиссер: Семен Мозговой

Год выхода: 2018

Украинский документальный фильм Семена Мозгового мало причастен к праздничной тематике. Но зимние кадры в картине гарантируют особую атмосферу Киева. А точнее ВДНХ.

Здесь за павильоном цветоводства, он же Зимний Сад, уже 45 лет ухаживает Валентина Николаевна. Однажды ее просят уйти на пенсию, но женщина не соглашается с этим, потому что считает, что все растения без нее погибнут.

Вонка

Режиссер: Пол Кинг

В ролях: Тимоти Шаламе, Оливия Колман, Мэтт Лукас, Ровен Аткинсон, Кала Лейн

Год выхода: 2023

Приквел основанного на одноименном романе фильма "Чарли и шоколадная фабрика" рассказывает о юном Вилли Вонку, который стал величайшим изобретателем и шоколатье, которого знал мир. Пение, танцы и много сладостей – то, что кроется в рецепте идеальных праздников!