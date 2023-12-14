Рекрутинг в ВСУ: Минобороны начали сотрудничество с Olx.ua

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Ирина Маймур
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Минобороны подписало документ о сотрудничестве с платформой онлайн-объявлений Olx.ua в рамках проекта по рекрутингу в ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Мы с OLX Работа охотно поддерживаем эту инициативу. Ведь кроме военных вакансий, ВСУ нуждаются в поварах, водителях, слесарах и т.д. И таких специалистов на OLX Работа немало. Это отличная возможность укомплектовывать подразделения не по принципу распределения, а по специальности», — подчеркнула директор ООО «Емаркет Украина» (Olx.ua) Екатерина Онищенко.

Это уже четвертая компания, с которой оборонное ведомство будет работать для рекрутинга в ВСУ для службы по контракту. До этого министерство заключило соглашение с Lobby X, Work.ua и Robota.ua.

На партнерских интернет-площадках в сети уже размещено более 1000 должностей в Силах Обороны, на которые поступило десятки тысяч отзывов, отмечает министерство.

Фото: Минобороны, president.gov.ua

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Опубликовано: 14 декабря 2023
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