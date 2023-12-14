"Укрзализныця" запустит из Киева во Львов двухэтажный поезд

1907
Валерия Гуржий
share share

На пиковой дате "Укрзализныця" назначила двухэтажный электропоезд Skoda Интерсити+ №741/742 Киев — Львов.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Поезд будет отправляться из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14.58 и прибывать во Львов в 20.56.

Обратно со Львова поезд будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8:05 и прибывать в Киев в 14:10. В этом направлении также согласована удобная пересадка по Львову из варшавского рейса через Рава-Русскую.

На время назначения электропоезда Skoda во Львов, в Черкассы по маршруту №729/730 будет курсировать поезд из сидячих вагонов с измененным графиком.

Кроме того, также назначен дополнительный поезд №159/160 Киев – Трускавец (через Львов). Он будет отправляться из Киева 23 и 29 декабря в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. В обратном направлении из Трускавца поезд будет отправляться 23 и 29 декабря в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

Билеты на ближайшие даты уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Фото: Укрзализныця

А вы уже катались на двухэтажном Интерсите?
Опубликовано: 14 декабря 2023
share share
В Украине выпустили аудиогид "Путешествие в Киевское Полесье" В Украине выпустили аудиогид "Путешествие в Киевское Полесье" Активисты собирают средства на реставрацию исторической вывески «Перукарня» на Подоле Активисты собирают средства на реставрацию исторической вывески «Перукарня» на Подоле У площади Украинских Героев открылся инклюзивный шоурум бренда Diadia У площади Украинских Героев открылся инклюзивный шоурум бренда Diadia Киевлянам будут возвращать деньги за поездки от Теремков в Лыбидскую Киевлянам будут возвращать деньги за поездки от Теремков в Лыбидскую «Киевстар» вернул голосовой сервис и домашний интернет почти всем абонентам «Киевстар» вернул голосовой сервис и домашний интернет почти всем абонентам Возле «Олимпийской» открыли кофейню-кондитерскую Shu Shu с десертами собственного производства Возле «Олимпийской» открыли кофейню-кондитерскую Shu Shu с десертами собственного производства 10 сериалов Netflix за 2023 год, которые смотрели по всему миру 10 сериалов Netflix за 2023 год, которые смотрели по всему миру В аэропорту «Киев» (Жуляны) планируют отстроить аэродром и закупить спецтранспорт за 358 млн грн В аэропорту «Киев» (Жуляны) планируют отстроить аэродром и закупить спецтранспорт за 358 млн грн
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.