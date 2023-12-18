В Киеве на приватизацию выставили памятник культурного наследия

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Валерия Гуржий
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Достопримечательность культурного наследия, расположенного у Золотых ворот, была выставлена на приватизацию.

Об этом сообщили в ФГУ.

Речь идет о едином имущественном комплексе государственного предприятия "Днепр". В состав актива входят нежилые помещения общей площадью 784,8 м2.

Указанное здание относится к памятникам культурного наследия. В 1908-1914 годах в нем содержалась литературно-художественная организация "Украинский клуб". На данный момент основной вид деятельности ГП: оптовая торговля другими продуктами хозяйственного назначения (продажа книжной продукции).

Регистрироваться на аукцион можно до 7 января, а сам аукцион состоится 8 января. Стартовая цена – 7,2 млн гривен.

Фото: Prozorro

Это поможет сохранить памятку?
Опубликовано: 18 декабря 2023
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