В Киеве на приватизацию выставили памятник культурного наследия

Достопримечательность культурного наследия, расположенного у Золотых ворот, была выставлена на приватизацию.

Об этом сообщили в ФГУ.

Речь идет о едином имущественном комплексе государственного предприятия "Днепр". В состав актива входят нежилые помещения общей площадью 784,8 м2.

Указанное здание относится к памятникам культурного наследия. В 1908-1914 годах в нем содержалась литературно-художественная организация "Украинский клуб". На данный момент основной вид деятельности ГП: оптовая торговля другими продуктами хозяйственного назначения (продажа книжной продукции).

Регистрироваться на аукцион можно до 7 января, а сам аукцион состоится 8 января. Стартовая цена – 7,2 млн гривен.

Фото: Prozorro