В Киевской области создадут еще один заказник

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Валерия Гуржий
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В Киевской области в живописном урочище на Десне создадут еще один заказник.

Об этом сообщили в КЭКЦ.

Киевский эколого-культунный центр и руководство Пирновской ОТГ уже выбрали место под заказник на реке Десна возле села Боденько. Это очень живописное урочище, которое имеет большое значение как приют для диких животных.

Речь идет об урочище «Саков рог», место массового размножения и выращивания потомства дикими животными. В реке Десна в этом урочище встречаются золотой карась и стерлядь, редкие виды рыб, которые занесены в Красную книгу Украины и которые здесь нерестятся.

Птицы представлены огромным разнообразием рябиных, здесь также встречается пять видов дятлов, очень много видов водоплавающих птиц, которые здесь встречаются и зимой. В этом урочище зимой также находятся огромные стаи куропаток и стада лосей. Из млекопитающих здесь встречаются серый заяц, косуля, кабан, лось, которые размножаются в этом урочище и выращивают потомство.

Еще здесь есть редкие летучие мыши, которые занесены в Красную книгу Украины.

Фото: КЭКЦ

Планируете посетить новый заказник?
Опубликовано: 19 декабря 2023
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