С лекциями и коворкингом: на ВДНГ откроется центр уличных культур

Весной 2024 года в Урбан-парке ВДНГ откроется центр популяризации и продвижения уличных культур.

Об этом сообщили в ВДНГ.

В молодежном центре Street Culture построят зал-трансформер, который по запросу будут превращать в лекторий, денс-спот или коворкинг.

В центре будут проводить лекции от послов уличных культур и спорта, мастер-классы, запускать образовательные проекты, воркшопы и кибербатлы на плейстейшн; будут транслировать лайвы подкастов об истории уличных культур Украины.

Также в центре будут проходить выставки граффити и другого стрит-арта, тематические кинопоказы, а также всевозможные события уличных культур для подростков и молодежи.

Фото: ВДНГ