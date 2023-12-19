С лекциями и коворкингом: на ВДНГ откроется центр уличных культур

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Валерия Гуржий
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Весной 2024 года в Урбан-парке ВДНГ откроется центр популяризации и продвижения уличных культур.

Об этом сообщили в ВДНГ.

В молодежном центре Street Culture построят зал-трансформер, который по запросу будут превращать в лекторий, денс-спот или коворкинг.

В центре будут проводить лекции от послов уличных культур и спорта, мастер-классы, запускать образовательные проекты, воркшопы и кибербатлы на плейстейшн; будут транслировать лайвы подкастов об истории уличных культур Украины.

Также в центре будут проходить выставки граффити и другого стрит-арта, тематические кинопоказы, а также всевозможные события уличных культур для подростков и молодежи.

Фото: ВДНГ

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Опубликовано: 19 декабря 2023
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