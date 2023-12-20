Куда пойти в Киеве 22-25 декабря: Latexfauna, Pianoboy и рождественские ярмарки

22-25 декабря состоятся разнообразные события, среди которых: выступления "Пиріг і Батіг", "Братья Гадюкины", Latexfauna, Laud, Krutь, Pianoboy, вертеп от ТНМК, вечеринка в Куренях, спектакль "Имитация" в Театре на Подоле, род распродажа и рождественская ярмарка, Adoptme Days на ВДНГ и маркет Все.Свои.

Собрали 17 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

Где взять деньги? Устроиться на дополнительную работу, продать имущество, купить лотерейный билет или…? Наша героиня нашла свое решение. Теперь ее муж хочет выяснить какое. Кто обманывает: лучший друг или любимая жена? Но что-то точно нечисто, когда твоя жизнь кажется имитацией.

Цена: от 200 грн

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20 А,Б,

Когда: 22 декабря в 18:00

"Пиріг і Батіг"

На концерте группы "Пирог и Батиг" гости также смогут пройтись по всем залам музея и просмотреть выставки.

Цена: 600 грн

Где: Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская 2

Когда: 22 декабря в 18:00

22 декабря в 19.30 состоится концерт группы Chico&Qatoshi билеты в этот день 1000-1500 грн. 23 декабря с 17:00 будет выступать электронный дуэт Monastetiq, билеты: 300–1500 грн. 24 декабря с 17:00 состоится камерный концерт Krut, билеты: 1200-1500 грн.

Цена: 300-1500 грн

Где: Музыкальное пространство V`yava на Мечникова,3

Когда: 22 декабря-24 декабря

Суббота

Вас ждут мужская и женская одежда, аксессуары, обувь, бижутерия, товары для дома и еще 1000 мелочей, которые вам точно нужны. Что-то новое, что-то употребляемое, но все в отличном состоянии, а что-то даже бесплатно! Все вещи – пожертвования, а 100% вырученных средств по распродаже отправляются в фонд "Вернись живым".

Цена: вход свободный

Где: улица Заньковецкой, 6

Когда: 23 декабря с 10:00

Экспозиция знакомит с историей Рождества: от дедушек и праздничных блюд разных стран до легендарного «Щедрика» и рождественских песен The Beatles.

Посетители увидят уникальную скульптуру Святого Николая с XVIII века и трехметровую работу «Поклонение королей», созданную в 1896 году для немецкого императора Вильгельма II, благодаря VR-очкам примут участие в традиционной рождественской забаве «хургало», покачиваются на качелях под снежным порошом. вспомнят, как много в трудные времена весит маленькая радость.

Цена: 75 грн льготный билет, 150 грн – полный

Где: Центральный железнодорожный вокзал Киева, Красный зал ожидания (2-й этаж), Вокзальная площадь, 1

Когда: 23 декабря-21 января с 10:00

Вас ждут: рождественский декор для дома, текстиль и керамика, свечи, игрушки, косметика, украшения, одежда и аксессуары. И много вкусного: крафтовое мясо и сыры, всевозможные сладости, джемы и пасты, соусы и пьянки напитки. Так что подарков, больших и маленьких, найдется действительно для каждого.

Цена: вход свободный

Где: Д12, улица Десятинная, 12

Когда: 23-24 января с 10:00

Вас будут ждать ярмарочные лотки с подарками и лакомствами на любой вкус: художественные открытки и плакаты, уникальные магниты и значки, новогодние мункейки, дроп дизайнерской одежды, плетеные тапочки, кимчи и соусы с частицей Сквот-Города, макраме и я , футболки, носки и пены, авторский арт и декор, бижутерия от Сони Кононец, книги в слепую, декор из эпоксидной смолы и милые котики во всех вариациях. Также на ярмарке можно будет сделать портрет за донат.

Цена: вход свободный

Где: Squat 17b, ул. Терещенковская 17б

Когда: 23-24 декабря с 12:00

Гостомельское приют для животных объединяется с другими приютами Киевской области, чтобы подарить рождественское чудо хвостикам, не имеющим семей.

Цена: вход свободный

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Когда: 23-24 декабря с 13:00

Это событие, на которое вы приносите сломанные предметы, бытовые приборы, стулья без ножки и т.д., и вместе с организаторами пытаетесь их отремонтировать! Кроме этого, такие события это поддержка мировой культуры бережного отношения к окружающей среде.

Цена: вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по ссылке

Где: Hacklab, ул. Новоконстантиновская, 1В.

Когда: 23 декабря с 14:00

В этот день будут зажигать: Cepasa [dj set] – Mamay и Natura [live with bandura].

Цена: 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 23 декабря с 14:00

«Рождество вместе» — это атмосферный полнометражный документальный фильм от Украины о том, как в январе 2023 года молодежь со всей Украины объединилась в три инициативы и отправилась вертепировать на Слобожанщину. Ребята создавали рождественский праздник жителям освобожденных населенных пунктов, переживших оккупацию и ужасы российского террора.

Цена: вход свободный, регистрация по ссылке

Где: Национальный центр «Украинский дом», улица Крещатик, 2

Когда: 23 декабря с 17:00

Традицию "Теплого акустического вертепа" группы Танец на площади Конго (ТНМК) можно назвать настоящим музыкальным рождественским чудом. Впервые представленная в 2017 году программа вобрала в себя не только хиты группы, но и оригинальные скетчи, превращая участников в Черта, Шинкаря, Ирода и Смерть.

Цена: от 500 грн

Где: Стерео Плаза, пр-т. Лобановского, 119

Когда: 23 декабря с 19:00

Готовьтесь к невероятному погружению в мир экспериментальных звуков с группой Латексфауна. Откройте для себя уникальное сочетание электроники, синтезаторов и атмосферных звуков. И все это происходит в "мчащейся по ночным фавелам тачке" вместе с "Опытной" на фоне "лаймовых небес".

Цена: от 500 грн

Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-41

Когда: 23 декабря с 19:00

Воскресенье

Специальный Рождественский концерт наполнен музыкой любви, страсти и удовольствия в исполнении брутального романтика украинской R&B сцены. Вы станете первыми свидетелями живого исполнения новых песен, а также услышите лучшие песни исполнителя, в частности, любимые поклонниками композиции: «В Эту Ночь», «Придумал», «2 Дня», «Прости», «Не спрашивай» и другие, слушая которые невозможно усидеть.

Цена: от 490 грн

Где: Caribbean Club, улица Симона Петлюры, 4

Когда: 24 декабря 18:00

В этот вечер вас ждет действительно самое гармоничное событие, ведь в нем будет прекрасное все: чувственный вокал, безудержный джаз и приподнятое настроение.

Цена: от 650 грн

Где: Music Pub "Pepper's Club"

Когда: 24 декабря 18:00

В этот вечер выступят: Антон Сенин, Василий Байдак, Александр Жипецкий, Евгений Коротков.

Цена: от 250 грн

Где: Underground StandUp Club, улица Золотоворотская, 15

Когда: 24 декабря 18:30

Понедельник

Праздничный рождественский концерт группы "Братья Гадюкины".

Цена: от 375 грн

Где: Docker-G Pub, ул. Игоревская 13/5

Когда: 25 декабря 19:00

Фото: Театр на Подоле, Пирог и Кнут, Kruť, Unsplash\Sincerely Media, Все.Свои, Unsplash\Addy Ma e, Unsplash\Mikhail Vasilyev, Unsplash \Theme Photos, Курени, Unsplash \Denise Jans, Pianoбой, Василий Байдак, Братья Гадюкины