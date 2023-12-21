В 2024 году Украина начнет работать над восстановлением авиаполётов: что для этого нужно

В 2024 году вопрос о возобновлении авиаполётов в Украину "сдвинется с мертвой точки".

Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет "Укринформ".

“Это очень важный для нас вопрос (возобновление авиасообщения – ред.). Потому что сегодня, когда речь идет о приезде в нашу страну представителей тех или иных стран, то ли по вопросам бизнеса, то ли по каким-то другим вещам, – это очень важный компонент. Думаю, что в следующем году этот вопрос точно сдвинется с мертвой точки", – сказал Данилов.

По его словам, сегодня рассматривается несколько предложений, но нужно решить четыре ключевых компонента. Речь идет о защите аэродромов, подготовке и сертификации инфраструктуры, задействовании механизма страхования и авиакомпании, которая возьмется совершать перелеты.

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