Куда пойти в Киеве на Новый год и праздничные выходные: Лесь Подервянский, Kalush Orchestra, виниловая вечеринка

29 декабря - 2 января пройдут разнообразные события, среди которых: выступления Леся Подервянского и Kalush Orchestra, новогодние концерты и вечеринки, большая рождественская коляда с участием Олега Скрипки, виниловая вечеринка, Подпольные разгоны и представления.

Собрали 15 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

29-30 декабря Центр современного искусства "Крыша" объединился в творческой колобарации для проведения рождественского благотворительного салона. В программе будут старинные песни, колядки, поэзия, гонг-медитация, представления, показ фильма и обсуждение.

Цена: от 500 грн

Где Центр современного искусства, ул. Большая Васильковская улица, 136

Когда: 29-30 декабря с 15:00

На праздничной программе прозвучат самые изысканные, романтические и позитивные произведения выдающихся мировых композиторов. Волшебным дополнением музыкального вечера станет художественная водная анимация в исполнении Ангелины Золотой! Уникальная техника Эбру – древнее искусство живописи по воде. Мозаика танцующих красок удивит даже самого опытного зрителя! Яркая атмосфера цвета и завораживающие водные узоры подарят вам незабываемую палитру ощущений.

Цена: от 270 грн

Где: Дом архитектора, улица Бориса Гринченко, 7

Когда: 29 декабря 18:00

Состоится виниловая пати, где киевские selectors поделятся с вами своими музыкальными сокровищами регги, ска, рокабилли, стрит панка, фанка.

Цена: вход свободный

Где: ул. Коперника, 2

Когда: 29 декабря 19:00

В пятницу лайн-ап: Kadiristy и Pledov. В субботу лайнап: xt3, Animal, Data Molfar.

Цена: в пятницу 200 грн, в субботу вход свободный

Где: Хвыльовой, ул. Верхний Вал, 18

Когда: 29-30 декабря 19:00

Суббота

Большая Рождественская Ярмарка, Древняя Сокиринская Вертеп (реконструкция 18 века), Большой Благотворительный Рождественский Бал в сопровождении НАОНИ Оркестра и ВВ, взрослые и маленькие колядники, детские забавы и мастер классы, этно фейшн и этно ди , Олег Скрипка – все это будет на локациях мероприятия. Организаторы призывают приходить вдохновенными и костюмированными.

Цена: от 700 грн

Где: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16a

Когда: 30 декабря 15:00

30 декабря будет изыскано мелодичное путешествие с A.Fleming, Anikey, Koyya и Undersoul. 31 декабря будут зажигать Nopi [Anjunadeep], Artem Neba [Musson], Dmit Kitz [Bearcast] и Dasha Vanat [aka D!VA]. 1 января приедет испанский музыкальный проект Animal Picnic и выступят с киевскими артистами – Aidentique, Off night, Asika, Dmit Kitz и Moojev. Dress code: Маски животных! 2 января запланированы фтепати новогодних моментов с Rayo, Kristina, Sasha Trey, Awl Alexander, Orbit b2b Shtenge и Alex P.

Цена: 2 числа 400 гривен, другие дни вход свободный

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 30 декабря-2 января с 16:00

В предпоследний день декабря по улицам и заведениям Киева пронесется переберия с участием Маланки, Василия, Козы, Деда, Чертов — с музыкой, песнями и праздничными звонками.

Встречайте Маланку в таких заведениях: Food Spot Corp.(ул. Вячеслава Липинского, 15) ~16:00, Idealist Coffee (ул. Ярославов Вал, 15) ~ 16:30, Cafe Markó (ул. Софиевская, 19) ~ 17:00, Glek (ул. ул. Большая Житомирская, 6) ~ 17:30, 100 лет назад вперед (ул. Владимирская, 4) ~ 18:00, Squat17B (ул. Терещенковская, 17Б) ~19:30

Цена: вход свободный

Где: заведения в центре Киева

Когда: 30 декабря с 16:00

№13 или Олинклюзов – это не просто гостиничный номер, за событиями в котором подсматривают зрители. Ироническая сатира на знакомую всему миру историю: влиятельный политик и его секретарша. Все идет как по маслу, но в самый кульминационный момент несостоявшиеся любовники замечают в окне тело неизвестного мужчины. Вот здесь все и начинается...

Цена: от 100 грн

Где: Дом офицеров Вооруженных Сил Украины, ул. М.Грушевского, 30/1

Когда: 30 декабря 18:00

В этот вечер выступят Евгений Коротков, Екатерина Федоркова, Александр Качура, Вадим Кириленко.

Цена: от 250 грн

Где: Underground StandUp Club, улица Золотоворотская, 15

Когда: 30 декабря 18:30

Воскресенье

Основной зал ресторана превратится в творческое пространство очень талантливых и известных представителей современной эстрады. Новогоднюю атмосферу, подчеркнут: Shumei&Band, шоу-балет, выступление музыкантов, благотворительный аукцион с Иваном Ункой.

Цена: от 6500 грн

Где: Osocor Residence

Когда: 31 декабря 21:00

Раздадутся популярные песни, отрывки из мюзиклов, классический кроссовер и, конечно, всеми любимые неаполитанские песни.

Вы услышите такие произведения как: Por un cap, Historia de un amor, Besame mucho, Notte di luce, L'Ultima Notte, Les temps des cathedrales, Quando Quando Quando, sole mio, Torna a Surriento, Notte de luche, Canto della terra , мечта, возлюбленная, фантом из opera, куда может, cheek to cheek, Vivo per lei, Любовь навсегда (Вечная любовь).

Цена: от 200 грн

Где: Дом архитектора, улица Бориса Гринченко, 7

Когда: 31 декабря 18:00

Понедельник

Лайн-ап: Алиана, Алекс Саваже, Амир, Артем Хавриков, Бамбу, Борыс, Братья G, Брюно Шмидт (UK/DE), Крем, Дима Соколовский, Дискевич, DJ69, Eazy, Hanna, Human Margareeta, Игорь Глушко, Кадиристы, Карин, Кирил Нилсон, Котки, Маркус Соммер (DE), М. Ткаченко, Очия, Олех, Роман К, Саша Шуре, Серии Матишенко, Серге Jazzmate, shults.sashaa, Tamik, Тео, tofudj, Underdog, Vasil, VH10 live, Wieloroman, zolaa.

Цена: 800 грн

Где: Closer, ул. Нижнеюрковская, 31

Когда: 1 января с 05:45, 2 января с 14:00

Вы приглашены в гости к Лиде, на вечеринку, которая превратится в психологический детектив. Доверьтесь правилам, предложенной игре, позвольте себе быть откровенными, принимайте все как есть, почувствуйте себя здесь и сейчас. Это не классическое представление, а иммерсивно-интерактивное действо, которое станет сеансом психотерапии на этот вечер.

Цена: от 500 грн

Где: Украинский малый драматический театр, улица Олеся Гончара, 33

Когда: 1 января 18:00

Вторник

Большой концерт с зажигательной программой всемирно известной группы Kalush Orchestra.

Цена: от 1500 грн

Где: Osocor Residence

Когда: 2 января 18:00

Выступление под названием "Новогоднее безобразие", где все эстетически кайфанут - все будет как в жизни, только лучше! Во время выступления будет проведен благотворительный аукцион в поддержку войска. Часть прибыли от выступления также будет передана нашим защитникам.

Цена: от 200 грн

Где: Дворец Культуры КПИ

Когда: 2 января 18:00

Фото: Unsplash\Julio Rionaldo, Unsplash\Jan Kopřiva, Хвыльовой, Олег Скрипка, Курени, freedomhall, Unsplash\Roven Images, Unsplash\Danil Aksenov, Kalush Orchestra, nelespodervjansky, Александр Качура