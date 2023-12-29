В Киевской области запустят пилотный проект по мемориализации памятных мест: о чем идет речь

Государственное агентство по развитию туризма представило Концепцию мемориализации памятных мест. Пилотным регионом проекта станет Киевщина.
Об этом сообщили в ДАРТ.
Отмечается, что цель Концепции – создание карты локаций, которые станут новыми форпостами национальной памяти, в которые в будущем будут приезжать многие украинцы и иностранцы.
По словам главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, этот процесс создания подобных маршрутов требует широкого экспертного круга и длительных дискуссий, поскольку тематика хрупкая и касается большого количества украинцев.
Фото: Slava Balbek