Экономика будущего: как DAO меняют корпоративное управление?

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Что такое DAO и их ключевые отличия от традиционных компаний

Аббревиатуру DAO можно расшифровать как «децентрализованную автономную организацию». Это организация, основанная на блокчейн-технологии, т.е. управляется компьютерным кодом и находится под руководством сообщества, а не отдельных лиц или централизованных органов.

Кроме отсутствия централизованных властей, к ключевым отличиям DAO от традиционных компаний относятся:

прозрачность;

демократичность;

автономность.

Все решения и действия зафиксированы в блокчейне, что обеспечивает полную прозрачность деятельности DAO. Каждое действие публичное, что минимизирует риск коррупции и повышает доверие к организации. Также деятельность может быть проверена кем-либо, поэтому члены доверяют целостности DAO и привлекают друг друга к ответственности за действия.

Участники организации имеют право оказывать непосредственное влияние на ее развитие — это повышает демократичность. DAO нравится криптоэнтузиастам тем, что командная работа становится более справедливой.

В структуру каждой DAO встроены правила, определяющие поведение организации. Это и позволяет ему функционировать автономно без центрального руководства.

Как DAO меняют корпоративное управление?

DAO обладают потенциалом для того, чтобы полностью изменить способ корпоративного управления. Эти организации помогают многим блокчейн-проектам достичь идеальной децентрализации.

По сравнению с традиционными формами корпоративного управления, децентрализованные организации устраняют все транзакционные расходы третьих сторон. DAO «платит» только за то, что существует в системе блокчейна, тем самым увеличивая свою прибыль.

Развитие осуществляется также благодаря сообществу, ведь каждый владелец токена имеет полномочия принимать решения. Следует отметить, что эти полномочия пропорциональны токенам, у которых есть участник, но они не предоставляют больше привилегий или прав. У владельцев есть право вносить изменения, побуждающие протокол к развитию. Это делает DAO полезным и действительно демократизированным пространством.

К недостаткам этой новой технологии относятся опасения безопасности, законности и структуры. Могут возникать определенные юридические вопросы, которые потребуют от участников борьбы с региональными законами. Но все же юридические проблемы с децентрализованными организациями постепенно решаются, так что все большее количество предприятий будет создавать платформы DAO для собственного бизнеса. Это поможет автоматизировать определенные аспекты основной деятельности и получить прибыль.

DAO – это новый подход к организационному управлению. Здесь блокчейн-технология используется для создания демократических, инклюзивных и прозрачных сообществ.