5 рецептов холодных летних супов

В жару на смену калорийным блюдам приходит легкая окрошка, томатный гаспачо, свекольная ботвинья, огуречный таратор, или нежный сливочный вишисуаз с луком.

Ботвинья

Классический холодный свекольный суп. Традиционно его готовят в летний период и помимо свеклы добавляют много свежей зелени. По рецепту в него входит черемша или щавель, но их можно заменить побегами чеснока или хрена. А для того, чтобы суп получился более пряным, вместо молодой редиски иногда добавляют редьку.

Понадобится:

свекла – 500 г редис – 5 шт. свекольная ботва – 150 г хлебный квас – 500 мл зеленый лук – пучок лимон – 1 шт. щавель (можно заменить на побеги чеснока или хрена) – 100 г огурцы – 3 шт. яйца – 3 шт. хрен – 1 столовая ложка укроп – большой пучок сметана – 4 столовые ложки соль/перец – по вкусу

Что делать:

Помыть, почистить и отварить свеклу, затем посолить и добавить сок лимона (для красивого и насыщенного цвета супа). Поставить охлаждаться. Отварить вкрутую яйца. Свеклу нарезать мелкими кубиками. Свекольную ботву и щавель отварить в течение трех минут, потом смешать со свеклой. Овощи и зелень измельчить и смешать в большой кастрюле. Добавить сметану и хрен, а потом залить свекольным отваром и квасом. Все перемешать, добавить соль и перец. При подаче в каждую тарелку добавить половинку яйца.

Таратор

Рецепт этого огуречного супа родом из Болгарии и Македонии. Он довольно прост в приготовлении. Обычно его подают перед вторым блюдом, но иногда и вместе с ним (не в тарелке, а в стакане, если суп получился жидким).

Понадобится:

натуральный йогурт – 250 г оливковое масло – 50 мл огурцы – 2 шт. молодой чеснок – 2 зубчика укроп – пару веточек грецкие орехи – 1 столовая ложка соль/перец – по вкусу

Что делать:

Измельчить орехи и чеснок. Огурцы нарезать кубиками либо тонкими слайсами (по желанию можно предварительно почистить). Укроп хорошо промыть и мелко нарезать. К йогурту добавить оливковое масло и взбить венчиком. В тарелку выложить огурцы, орехи, чеснок и зелень, а затем залить йогуртом и добавить приправы по вкусу. Подавать исключительно холодным.

Гаспачо

Это классика испанской кухни, которая давно вышла за пределы этой страны и распространилась по всему миру. Легкий холодный суп готовят из перетертых свежих овощей и подают в жаркое время года.

Понадобится:

помидоры – 450 г репчатый лук – 1 шт. белый хлеб – 1 ломтик сладкий перец – 1 шт. огурец – 1 шт. кинза – 1 пучок лимонный сок – 1 столовая ложка оливковое масло – четверть стакана соус табаско – по вкусу соль/перец – по вкусу

Что делать:

Помидоры помыть, сделать надрезы со стороны плодоножки и опустить в кипяток на 1 минуту, затем переложить в ледяную воду и снять кожицу. Разрезать помидоры на 4 части и вырезать плодоножки. Перец помыть и порезать кубиками. Огурец помыть, почистить и порезать кубиками. Помидоры, огурец, лук, перец и хлеб пюрировать в блендере до однородной консистенции. В томатную смесь добавить мелко нарезанную кинзу, лимонный сок, оливковое масло и пару капель табаско, все тщательно перемешать. Добавить специи и поставить на пару часов в холодильник, чтобы суп настоялся и хорошо охладился. Подавать холодным с хрустящими гренками из белого хлеба.

Окрошка

Представить себе лето без окрошки практически невозможно. Вариаций ее приготовления – множество: ее готовят на кефире, квасе, айране, газированной воде, сыворотке, мясном бульоне, простокваше, пиве и рассоле. А в состав, помимо овощей и зелени, входит колбаса, копченая курица, говядина, свинина, рыба, грибы, мясо кальмара, а иногда даже крабовые палочки.

Из всех вариантов традиционно предлагаем один из самых простых – это окрошка на кефире с добавлением адыгейского сыра, который придаст блюду приятный и очень нежный вкус.

Понадобится:

отварной картофель – 2-3 шт. огурцы – 2 шт. редис – 4-5 шт. адыгейский сыр – 200 г петрушка – пучок укроп – пучок лимон – четвертинка кефир – по количеству порций соль/перец – по вкусу

Что делать:

Отварить и остудить картофель. Нарезать кубиками все овощи и сыр. Добавить мелко нарезанную зелень, специи, лимонный сок и кефир и все тщательно перемешать. Поставить в холодильник на 30 минут, чтобы окрошка как следует охладилась.

Вишисуаз

Рецепт этого лукового крем-супа был разработан в начале ХХ века поваром французского происхождения. Как правило, его подают холодным с салатом из креветок и фенхеля, хотя он будет не менее вкусным, если добавить к нему хрустящие гренки.

Понадобится:

куриный бульон – 700 мл лук порей – 1 шт. молоко – 1 стакан картофель – 4 шт. сливочное масло – 30 г мускатный орех – 1 чайная ложка сливки – 125 г соль/перец – по вкусу

Что делать:

Нарезать кольцами лук (белую часть). В кастрюле растопить сливочное масло и добавить лук. Пассеровать его на небольшом огне до мягкого состояния (следить, чтобы не потемнел). Очистить картофель, нарезать его мелкими кубиками и добавить к луку. Затем влить бульон и варить до готовности картофеля. Добавить молоко, соль и перец, снять с огня, немного остудить, перелить в чашу блендера и взбить до однородной массы. Переложить пюре в кастрюлю, добавить мускатный орех и сливки. Затем хорошо подогреть, но не доводить до кипения. Подавать охлажденным, посыпав свежим луком.

Фото: zdravoafit.sk, lakesideproduce.com, iegvu.agribusinessintelligence.informa.com, oliveoilsfromspain.org, nancy-recipes.com, kritikoff.ru, diet-health.info, foodtolove.co.nz