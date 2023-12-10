7 рецептов рождественского печенья

Впереди – Рождество, так что готовим праздничное печенье на любой вкус. В идеале готовить всей семьей, а потом дружно поедать за рождественским столом.
Немецкое рождественское печенье Plätzchen
Ингредиенты:
- Мука – 300 г
- Сахар – 100 г
- 1 яйцо
- Сливочное масло – 150 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Ванильный сахар – 1,5 ч. л.
Как готовить:
1. Смешайте муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель. Добавьте порезанное на куски сливочное масло и смешайте до смеси мелкой крошки. Добавьте яйца и снова перемешайте
2. Скатайте тесто в шар и отправьте в холодильник на один-два часа
3. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте так, чтобы оно было примерно 0,5 см толщиной.
4. Вырежьте печенье с помощью формочек и положите на деку, покрытую пергаментом.
5. Выпекайте в духовке при температуре 180 10 минут.
6. Декорируйте остывшее печенье сахарной пудрой, кондитерской посыпкой или глазурью.
Лимонное песочное печенье
Ингредиенты:
- Размягченное сливочное масло – 220 г
- Сахар – 200 г
- Яйца – 3 шт
- Лимон – 2 шт
- Разрыхлитель – 1,5 чайные ложки
- Щепотка соли
- Сахарная пудра – 100 г
Как готовить:
1. Смешайте сливочное масло вместе с сахаром. Разотрите до белого цвета
Добавьте в смесь 3 желтка, цедру и лимонный сок из двух лимонов. Перемешайте
2. Смешайте вместе муку, соль и разрыхлитель и добавьте в смесь. Перемешайте
3. Раскатайте тесто и вырежьте печенье с помощью фигурных форм.
Переложите печенье на противень, застеленный пергаментом
4. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 180°C
5. Сделайте глазурь, смешав сахарную пудру с лимонным соком. Декорируйте охлажденное печенье
Имбирное печенье
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 125 г
- Сахар – 200 г
- Ванилин – 1/4 ч. л.
- Имбирь – 80-90 г
- Яйца куриные – 4 шт.
- Мука пшеничная – 250 г
- Сода – 1 ч. л.
Как готовить:
- Сливочное масло взбить блендером с сахаром до однородной массы
- Добавить ванилин и вбить по одному яйца, хорошо взбить
- С помощью блендера измельчить имбирь и добавить в полученную массу
- Смешать просеянную муку с содой
- Раскатать полученное тесто
- Вырезать фигурки, например звездочки или человечки
- Выложить печенье на смазанный маслом противень и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут
- Подавать остывшим
Печенье с какао и корицей в форме сердечек
Ингредиенты:
- Пшеничная мука – 350 г
- Сливочное масло – 200 г
- Сахар – 150 г
- Ванилин – 2 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Какао – 3 ст. л.
- Корица молотая – 1 ч. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Как готовить:
- Масло раздавить с сахаром и ванилином
- Добавить яйцо и какао и хорошо перемешать, добавить корицу и перемешать еще раз
- Просеять муку и перемешать с разрыхлителем, добавить в тесто
- Тесто раскатать и с помощью формочек вырезать фигурки
- Выложить на застеленный пергаментной бумагой противень и выпекать в духовке разогретой до 180 градусов 10-15 минут
Печенье с кокосовой стружкой
Ингредиенты:
- Яичный белок – 3 шт.
- Сахарная пудра – 135 г
- Кокосовая стружка – 140 г
- Мука – 120 г
Как готовить:
- Взбить белки и добавить сахарную пудру
- Взбить до однородной массы
- Добавить кокосовую стружку и перемешать
- Поставить в холодильник на 20 минут
- После достать и разделить тесто на одинаковые кусочки и выложить на противень с пергаментной бумагой
- Выпекать при 150 градусах 20-30 минут
Медовые пряники
Ингредиенты:
- Мед – 250 г
- Мука – 450 г
- Сахар – 75 г
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Ванилин – 1/4 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
Как готовить:
- Разогреть мед, масло, сахар, ванилин и постоянно помешивать
- Дать остыть
- В чашку с мукой и разрыхлителем добавить яйцо и теплую массу
- Все хорошо перемешать и оставить в холодильнике на час
- Затем раскатать тесто и вырезать пряники любой формы
- Выпекать 8-10 минут на среднем огне на смазанном маслом противне
- Готовые пряники можно украсить любой глазурью
Печенье с арахисом
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 250 г
- Яичный желток – 2 шт.
- Сахар – 120 г
- Разрыхлитель – 10 г
- Молоко – 80 мл
- Арахис жареный – 150 г
- Мука – 200 г
- Джем вишневый – 100 г
Как готовить:
- Размягченное сливочное масло смешать с сахаром
- Измельчить арахис и добавить в массу
- Добавить желтки, молоко, разрыхлитель, муку и хорошо перемешать
- На застеленный пергаментной бумагой противень при помощи кондитерского шприца выложить печенье
- Выпекать в нагретой до 180 градусов духовке 10-12 минут, до румяного цвета
- Достать и в центре каждого печенья выложить джем
Фото: rawpixel, Monika Grabkowska, Joanna Kosinska, Mark Mühlberger, Lydia Marie, Pietro De Grandi/Unsplash, festival-collection.com, garlicgirl.com, Nataliya Melnychuk/Unsplash.