7 рецептов рождественского печенья

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Ксения Дудник
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Впереди – Рождество, так что готовим праздничное печенье на любой вкус. В идеале готовить всей семьей, а потом дружно поедать за рождественским столом.

Немецкое рождественское печенье Plätzchen

Фото: Jack Blueberry/Unsplash

Ингредиенты:

  • Мука – 300 г
  • Сахар – 100 г
  • 1 яйцо
  • Сливочное масло – 150 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Ванильный сахар – 1,5 ч. л.

Как готовить:

1. Смешайте муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель. Добавьте порезанное на куски сливочное масло и смешайте до смеси мелкой крошки. Добавьте яйца и снова перемешайте

2. Скатайте тесто в шар и отправьте в холодильник на один-два часа

3. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте так, чтобы оно было примерно 0,5 см толщиной.

4. Вырежьте печенье с помощью формочек и положите на деку, покрытую пергаментом.

5. Выпекайте в духовке при температуре 180 10 минут.

6. Декорируйте остывшее печенье сахарной пудрой, кондитерской посыпкой или глазурью.

Лимонное песочное печенье

Ингредиенты:

  • Размягченное сливочное масло – 220 г
  • Сахар – 200 г
  • Яйца – 3 шт
  • Лимон – 2 шт
  • Разрыхлитель – 1,5 чайные ложки
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра – 100 г

Как готовить:

1. Смешайте сливочное масло вместе с сахаром. Разотрите до белого цвета
Добавьте в смесь 3 желтка, цедру и лимонный сок из двух лимонов. Перемешайте

2. Смешайте вместе муку, соль и разрыхлитель и добавьте в смесь. Перемешайте

3. Раскатайте тесто и вырежьте печенье с помощью фигурных форм.
Переложите печенье на противень, застеленный пергаментом

4. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 180°C

5. Сделайте глазурь, смешав сахарную пудру с лимонным соком. Декорируйте охлажденное печенье

Имбирное печенье

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 125 г
  • Сахар – 200 г
  • Ванилин – 1/4 ч. л.
  • Имбирь – 80-90 г
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Мука пшеничная – 250 г
  • Сода – 1 ч. л.

Как готовить:

  1. Сливочное масло взбить блендером с сахаром до однородной массы
  2. Добавить ванилин и вбить по одному яйца, хорошо взбить
  3. С помощью блендера измельчить имбирь и добавить в полученную массу
  4. Смешать просеянную муку с содой
  5. Раскатать полученное тесто
  6. Вырезать фигурки, например звездочки или человечки
  7. Выложить печенье на смазанный маслом противень и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут
  8. Подавать остывшим

Печенье с какао и корицей в форме сердечек

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 350 г
  • Сливочное масло – 200 г
  • Сахар – 150 г
  • Ванилин – 2 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Какао – 3 ст. л.
  • Корица молотая – 1 ч. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Как готовить:

  1. Масло раздавить с сахаром и ванилином
  2. Добавить яйцо и какао и хорошо перемешать, добавить корицу и перемешать еще раз
  3. Просеять муку и перемешать с разрыхлителем, добавить в тесто
  4. Тесто раскатать и с помощью формочек вырезать фигурки
  5. Выложить на застеленный пергаментной бумагой противень и выпекать в духовке разогретой до 180 градусов 10-15 минут

Печенье с кокосовой стружкой

Фото: Monika Grabkowska/Unsplash

Ингредиенты:

  • Яичный белок – 3 шт.
  • Сахарная пудра – 135 г
  • Кокосовая стружка – 140 г
  • Мука – 120 г

Как готовить:

  1. Взбить белки и добавить сахарную пудру
  2. Взбить до однородной массы
  3. Добавить кокосовую стружку и перемешать
  4. Поставить в холодильник на 20 минут
  5. После достать и разделить тесто на одинаковые кусочки и выложить на противень с пергаментной бумагой
  6. Выпекать при 150 градусах 20-30 минут

Медовые пряники

Ингредиенты:

  • Мед – 250 г
  • Мука – 450 г
  • Сахар – 75 г
  • Сливочное масло – 1 ст. л.
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Ванилин – 1/4 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.

Как готовить:

  1. Разогреть мед, масло, сахар, ванилин и постоянно помешивать
  2. Дать остыть
  3. В чашку с мукой и разрыхлителем добавить яйцо и теплую массу
  4. Все хорошо перемешать и оставить в холодильнике на час
  5. Затем раскатать тесто и вырезать пряники любой формы
  6. Выпекать 8-10 минут на среднем огне на смазанном маслом противне
  7. Готовые пряники можно украсить любой глазурью

Печенье с арахисом

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 250 г
  • Яичный желток – 2 шт.
  • Сахар – 120 г
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Молоко – 80 мл
  • Арахис жареный – 150 г
  • Мука – 200 г
  • Джем вишневый – 100 г

Как готовить:

  1. Размягченное сливочное масло смешать с сахаром
  2. Измельчить арахис и добавить в массу
  3. Добавить желтки, молоко, разрыхлитель, муку и хорошо перемешать
  4. На застеленный пергаментной бумагой противень при помощи кондитерского шприца выложить печенье
  5. Выпекать в нагретой до 180 градусов духовке 10-12 минут, до румяного цвета
  6. Достать и в центре каждого печенья выложить джем

Фото: rawpixel, Monika Grabkowska, Joanna Kosinska, Mark Mühlberger, Lydia Marie, Pietro De Grandi/Unsplash, festival-collection.com, garlicgirl.com, Nataliya Melnychuk/Unsplash.

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Опубликовано: 10 декабря 2023
рецепты печенья Рождественское печенье
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