7 рецептов рождественского печенья

Впереди – Рождество, так что готовим праздничное печенье на любой вкус. В идеале готовить всей семьей, а потом дружно поедать за рождественским столом.

Немецкое рождественское печенье Plätzchen

Фото: Jack Blueberry/Unsplash

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Сахар – 100 г

1 яйцо

Сливочное масло – 150 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванильный сахар – 1,5 ч. л.

Как готовить:

1. Смешайте муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель. Добавьте порезанное на куски сливочное масло и смешайте до смеси мелкой крошки. Добавьте яйца и снова перемешайте

2. Скатайте тесто в шар и отправьте в холодильник на один-два часа

3. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте так, чтобы оно было примерно 0,5 см толщиной.

4. Вырежьте печенье с помощью формочек и положите на деку, покрытую пергаментом.

5. Выпекайте в духовке при температуре 180 10 минут.

6. Декорируйте остывшее печенье сахарной пудрой, кондитерской посыпкой или глазурью.

Лимонное песочное печенье

Ингредиенты:

Размягченное сливочное масло – 220 г

Сахар – 200 г

Яйца – 3 шт

Лимон – 2 шт

Разрыхлитель – 1,5 чайные ложки

Щепотка соли

Сахарная пудра – 100 г

Как готовить:

1. Смешайте сливочное масло вместе с сахаром. Разотрите до белого цвета

Добавьте в смесь 3 желтка, цедру и лимонный сок из двух лимонов. Перемешайте

2. Смешайте вместе муку, соль и разрыхлитель и добавьте в смесь. Перемешайте

3. Раскатайте тесто и вырежьте печенье с помощью фигурных форм.

Переложите печенье на противень, застеленный пергаментом

4. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 180°C

5. Сделайте глазурь, смешав сахарную пудру с лимонным соком. Декорируйте охлажденное печенье

Имбирное печенье

Ингредиенты:

Масло сливочное – 125 г

Сахар – 200 г

Ванилин – 1/4 ч. л.

Имбирь – 80-90 г

Яйца куриные – 4 шт.

Мука пшеничная – 250 г

Сода – 1 ч. л.

Как готовить:

Сливочное масло взбить блендером с сахаром до однородной массы Добавить ванилин и вбить по одному яйца, хорошо взбить С помощью блендера измельчить имбирь и добавить в полученную массу Смешать просеянную муку с содой Раскатать полученное тесто Вырезать фигурки, например звездочки или человечки Выложить печенье на смазанный маслом противень и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут Подавать остывшим

Печенье с какао и корицей в форме сердечек

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 350 г

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 150 г

Ванилин – 2 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Какао – 3 ст. л.

Корица молотая – 1 ч. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Как готовить:

Масло раздавить с сахаром и ванилином Добавить яйцо и какао и хорошо перемешать, добавить корицу и перемешать еще раз Просеять муку и перемешать с разрыхлителем, добавить в тесто Тесто раскатать и с помощью формочек вырезать фигурки Выложить на застеленный пергаментной бумагой противень и выпекать в духовке разогретой до 180 градусов 10-15 минут

Печенье с кокосовой стружкой

Фото: Monika Grabkowska/Unsplash

Ингредиенты:

Яичный белок – 3 шт.

Сахарная пудра – 135 г

Кокосовая стружка – 140 г

Мука – 120 г

Как готовить:

Взбить белки и добавить сахарную пудру Взбить до однородной массы Добавить кокосовую стружку и перемешать Поставить в холодильник на 20 минут После достать и разделить тесто на одинаковые кусочки и выложить на противень с пергаментной бумагой Выпекать при 150 градусах 20-30 минут

Медовые пряники

Ингредиенты:

Мед – 250 г

Мука – 450 г

Сахар – 75 г

Сливочное масло – 1 ст. л.

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Ванилин – 1/4 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Как готовить:

Разогреть мед, масло, сахар, ванилин и постоянно помешивать Дать остыть В чашку с мукой и разрыхлителем добавить яйцо и теплую массу Все хорошо перемешать и оставить в холодильнике на час Затем раскатать тесто и вырезать пряники любой формы Выпекать 8-10 минут на среднем огне на смазанном маслом противне Готовые пряники можно украсить любой глазурью

Печенье с арахисом

Ингредиенты:

Сливочное масло – 250 г

Яичный желток – 2 шт.

Сахар – 120 г

Разрыхлитель – 10 г

Молоко – 80 мл

Арахис жареный – 150 г

Мука – 200 г

Джем вишневый – 100 г

Как готовить:

Размягченное сливочное масло смешать с сахаром Измельчить арахис и добавить в массу Добавить желтки, молоко, разрыхлитель, муку и хорошо перемешать На застеленный пергаментной бумагой противень при помощи кондитерского шприца выложить печенье Выпекать в нагретой до 180 градусов духовке 10-12 минут, до румяного цвета Достать и в центре каждого печенья выложить джем

Фото: rawpixel, Monika Grabkowska, Joanna Kosinska, Mark Mühlberger, Lydia Marie, Pietro De Grandi/Unsplash, festival-collection.com, garlicgirl.com, Nataliya Melnychuk/Unsplash.