Киево-Могилянская академия запускает новую программу IT-обучения вместе со специалистами Grid Dynamics

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» вместе с Grid Dynamics запустили совместную образовательную программу «Технологии Big Data и Data Science», сообщает DOU со ссылкой на IТ-компанию.
Программа состоит из пяти дисциплин:
Grid Dynamics – калифорнийская IТ-компания, основанная в 2006 году. Является одним из мировых лидеров проектирования и внедрения программ цифровой трансформации для крупнейших компаний финансового, технологического и ритейл-секторов, входящих в список Fortune 1000.
Ранее мы сообщали, что Киево-Могилянская академия вместе с криптобиржей WhiteBIT создадут магистерский курс по блокчейн-технологиям.
Фото: dev.ua