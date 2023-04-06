Киево-Могилянская академия запускает новую программу IT-обучения вместе со специалистами Grid Dynamics

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» вместе с Grid Dynamics запустили совместную образовательную программу «Технологии Big Data и Data Science», сообщает DOU со ссылкой на IТ-компанию.

Программа состоит из пяти дисциплин:

«Программирование на Python для Big Data и Data Science»;

«Математика для Big Data и Data Science»;

«Глубинное обучение для задач компьютерного зрения»;

«Основы технологий Big Data»;

«Современные инструменты Data Science и Computer Vision».

«Преподавателями будут специалисты из Grid Dynamics. Программа объединяет теорию - математический анализ, основы Python, Big Data и Computer Vision - с большим количеством практических работ, которые позволят студентам получить навыки разработки с использованием технологий обширных данных, науки о данных и языках программирования Python» , - отметили в компании.

Grid Dynamics – калифорнийская IТ-компания, основанная в 2006 году. Является одним из мировых лидеров проектирования и внедрения программ цифровой трансформации для крупнейших компаний финансового, технологического и ритейл-секторов, входящих в список Fortune 1000.

Ранее мы сообщали, что Киево-Могилянская академия вместе с криптобиржей WhiteBIT создадут магистерский курс по блокчейн-технологиям.

Фото: dev.ua