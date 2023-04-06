Украинские фильмы «Памфир» и «20 дней в Мариуполе» победили на кинофестивале в США

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Мария Иващук
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Два украинских фильма вошли в число победителей 47-го Международного кинофестиваля в Кливленде. Об этом сообщили на сайте премии.

Полнометражный документальный фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова выиграл номинацию Standing Up. В этой номинации выбирают лучшие ленты о важных общественных событиях, активизме, борьбе за справедливость.

Художественная картина «Памфир» получила первенство в категории «Фильмы из Центральной и Восточной Европы». В фильме говорится о Леониде, контрабандисте в прошлом, который выбрал честную жизнь и работу в Европе.

Международный кинофестиваль в Кливленде (The Cleveland International Film Festival основан в 1977 году. Аудитория фестиваля достигает 100 000 посетителей ежегодно.

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Опубликовано: 06 апреля 2023
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