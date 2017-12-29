Протягом свят і вихідних будемо публікувати добірки цікавих матеріалів, які вийшли на БЖ за рік.
У першій добірці — найкращі тексти рубрики "На особистому досвіді". Про людей з незвичайними досвідами, професіями, історіями.
Раніше ми підводили головні підсумки минулого року: розповіли про найкращі нові заклади, іноземні кліпи, зняті в Києві та найкращі українські альбоми, а ще — проекти, які змінили Київ у 2017-му та нові плани міста на наступний рік.
15 років пропрацювати в секс-шопі
Історія про жінку, яка багато років пропрацювала в одному з найстаріших секс-шопів Києва на Подолі. Повірте, їй є що розповісти.
Фейсконтрольники Києва — про свою роботу
Фейсконтрольники нічних клубів Києва розповіли, що не варто надягати (так-так, там прямо поради зі стилю для тусовщиків) і що робити, щоб потрапити на бажану вечірку.
Працювати в чоловічому стриптизі
І знову про нічні клуби, але тепер зі стриптизом. Двоє хлопців розповіли про закулісся своєї роботи, дивні бажання жінок, улюблені костюми та те, скільки взагалі можна заробити на стриптизі.
Організовувати БДСМ-вечірки у Києві
А що ви знаєте про БДСМ-тусовку Києва? А вона є, вона велика і влаштовує багато різних івентів. Там людей зв'язують, поливають воском, влаштовують прочуханку — і все всім подобається. Ми заглянули в світ організаторів подібних розваг.
Життя в комунальній квартирі у центрі Києва
У Києві досі є комуналки. Ми побували в одній з них — в гостях у мандрівника і керівника проекту Ukraїner Богдана Логвиненка. Дізналися про всю красу й жахи (виявилося, їх немає) життя в таких умовах.
Київські пенсіонери тестують хіпстерські розваги
Одна з наших улюблених фотоісторій. Там 74-річний дідусь вчиться кататися на скейті й попутно розповідає про мурали, які створює на рідній Русанівці. 79-річна бабуся забиває руки тимчасовими тату, ще одна — вчиться тайському боксу, інша — освоює ігри в окулярах віртуальної реальності.
Ілюстрації: Ольга Ліскевич, Ірина Вале