Протягом свят і вихідних будемо публікувати добірки цікавих матеріалів, які вийшли на БЖ за рік.

У першій добірці — найкращі тексти рубрики "На особистому досвіді". Про людей з незвичайними досвідами, професіями, історіями.

Раніше ми підводили головні підсумки минулого року: розповіли про найкращі нові заклади, іноземні кліпи, зняті в Києві та найкращі українські альбоми, а ще — проекти, які змінили Київ у 2017-му та нові плани міста на наступний рік.

Історія про жінку, яка багато років пропрацювала в одному з найстаріших секс-шопів Києва на Подолі. Повірте, їй є що розповісти.

Фейсконтрольники нічних клубів Києва розповіли, що не варто надягати (так-так, там прямо поради зі стилю для тусовщиків) і що робити, щоб потрапити на бажану вечірку.

І знову про нічні клуби, але тепер зі стриптизом. Двоє хлопців розповіли про закулісся своєї роботи, дивні бажання жінок, улюблені костюми та те, скільки взагалі можна заробити на стриптизі.

А що ви знаєте про БДСМ-тусовку Києва? А вона є, вона велика і влаштовує багато різних івентів. Там людей зв'язують, поливають воском, влаштовують прочуханку — і все всім подобається. Ми заглянули в світ організаторів подібних розваг.

У Києві досі є комуналки. Ми побували в одній з них — в гостях у мандрівника і керівника проекту Ukraїner Богдана Логвиненка. Дізналися про всю красу й жахи (виявилося, їх немає) життя в таких умовах.

Одна з наших улюблених фотоісторій. Там 74-річний дідусь вчиться кататися на скейті й попутно розповідає про мурали, які створює на рідній Русанівці. 79-річна бабуся забиває руки тимчасовими тату, ще одна — вчиться тайському боксу, інша — освоює ігри в окулярах віртуальної реальності.

Ілюстрації: Ольга Ліскевич, Ірина Вале