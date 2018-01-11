9 січня запрацював перший київський каршерінг GetmanCar. Компанія повідомляла про можливість похвилинної оренди автомобілів, привабливі тарифи та власний автопарк у 100 машин.



У перший день роботи ми вирішили протестувати сервіс у реальних умовах міста і з'ясувати, як він працює насправді. Ми не попереджали компанію про тест-драйв, а реєструвалися в системі як звичайні користувачі.

Що таке каршерінг

Каршерінг — один зі способів оренди автомобіля. Зазвичай у ньому оплачується тільки час використання — бензин, страховка та паркування включені. Це зручно, адже вам не потрібно займатися обслуговуванням автомобіля. Також існує вид каршерінгу, при якому до сервісу підключаються користувачі з особистими автомобілями. Так поїздки стають ще дешевше, в місті зменшується трафік і поліпшується екологія.

Як ми користувалися каршерінгом

За день до тест-драйву ми зареєструвалися в додатку GetmanCar (доступно в AppStore і GooglePlay) і прив'язали до акаунта банківську карту. Для цього необхідно завантажити фотографію паспорта, водійських прав і почекати, поки система перевірить дані. Авторизація відбулась менш як за добу.



Ми вирішили скористатися каршерінгом, щоб з'їздити в магазин за продуктами — взяти машину на Виноградарі і дістатися до SkyMall на проспекті Генерала Ватутіна. Громадським транспортом проробити такий маршрут було б довго і некомфортно, а ось на автомобілі це досить зручно.



Однак у день тест-драйву з'ясувалося, що найближчий до нас автомобіль є тільки на парковці ТРЦ "Блокбастер". Тож спочатку довелося добиратися туди.





Знайти машину на парковці легко. У додатку можна натиснути кнопку "моргнути", і вона видасть характерний звук і підморгне аварійкою. Бронювання і відкриття центрального замка автомобіля — також через додаток. З моменту бронювання у вас є 20 хвилин, протягом яких машина закріплена за вами й ви можете бути впевнені, що її не забере інший користувач.





Перед стартом поїздки рекомендуємо перевірити автомобіль на наявність пошкоджень. Якщо цього не зробити і наступний користувач виявить поломку, вартість ремонту можуть стягнути з вас. Про це ми дізналися з правил на сайті сервісу.

Тарифи

У додатку ви вибираєте один із трьох тарифів. Зараз компанія пропонує похвилинний (5,99 грн/хв), погодинний (59 грн/год + 4,99 грн/км) і подобовий (999 грн/добу). Вартість вашої поїздки оновлюється в режимі реального часу також у додатку.



Ми вирішили протестувати перші два тарифи: похвилинний і погодинний.

Що в машині

Усі машини в автопарку — узбецькі Ravon R2 — компактні міські автомобілі з автоматичною коробкою передач.





Багажник невеликий, але пакети з покупками або кілька рюкзаків туди точно помістяться.





З приємних моментів — магнітола з можливістю під'єднати телефон через Bluetooth і приймати дзвінки з виведенням звуку на динаміки в салоні.





А також зарядні пристрої для смартфонів.





А ось чого ми в машині не знайшли, так це аптечки, вогнегасника і запаски. У кол-центрі пояснили, що не комплектують ними машини, оскільки бояться крадіжок, а в правилах дорожнього руху хоч і сказано, що в машині повинна бути аптечка і вогнегасник, штрафи за їхню відсутність не передбачені.



У бардачку знаходимо також техпаспорт, поліс ОСАГО і паливну карту ОККО, за допомогою якої ви безкоштовно заправляєте автомобіль. Код для використання карти можна дізнатися в оператора телефоном.

Маршрут

Дорога від "Блокбастера" до SkyMall займає всього 3,5 км, а ми почали з погодинного тарифу. Раз часу досить, дорогою в ТРЦ ми заїхали на Труханів острів — оцінити керованість машини та насолодитися заходом сонця.





При під'їзді до SkyMall лічильник показував, що у нас залишилося півгодини. Припаркувавшись, ми спробували закрити автомобіль, але додаток видав помилку — відсутність сигналу GPS на критому паркінгу.





Що робити? Їхати в інший супермаркет на Петрівку.



Дорогою на Петрівку у нас закінчився час оренди в погодинному тарифі. У цей момент додаток автоматично вмикає похвилинний тариф. У нашому випадку вийшло дві хвилини понад тарифом і 19 км загальної довжини маршруту.



Зробивши покупки, ми вирішили повернути автомобіль у вихідну точку — на парковку "Блокбастера" — і заодно протестувати похвилинний тариф. На це пішло 10 хвилин.

Усього:

Поїздка Блокбастер — Труханів острів — SkyMall — Ашан Петрівка (погодинний тариф):



59 грн за 1 годину оренди;

95 грн за 19 км;

11,5 грн за 2 хвилини зверху тарифу

Загальна сума: 165,5 грн

Поїздка Ашан Петрівка — "Блокбастер" (похвилинний тариф):



59,99 грн за 10 хвилин оренди;

4,3 грн не зрозуміло за що

Загальна сума: 64,3 грн

Плюси:

досить комфортний автомобіль зручний додаток для смартфона оперативна робота кол-центру безкоштовний бензин і миття машини можливість взяти та залишити машину в будь-якій точці міста (головне — не порушувати правил дорожнього руху при паркуванні)

Мінуси: