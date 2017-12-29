БЖ продовжує серію матеріалів про підсумки року, що минає. Цього разу згадуємо найбільш значущі проекти й плани, реалізація яких у 2018 році допоможе змінити Київ на краще.

Єдиний квиток у громадському транспорті

У Києві вже цього року почали встановлювати валідатори для е-квитків в електротранспорті. Завершити установку обладнання повинні до квітня 2018 року. Тоді ж запустять електронний квиток. Жителі столиці зможуть оплачувати проїзд за допомогою електронного проїзного, картки киянина, банківської карти з PayPass, додатка в смартфоні або через модуль NFC.



Для разової поїздки можна буде скористатися квитком із QR-кодом. Його можна буде придбати в спеціальному терміналі на зупинках або оплатити карткою безпосередньо в салоні громадського транспорту.

Нові велодоріжки

У 2018 році в Києві будуть спроектовані й побудовані три веломаршрути: Солом'янка – Центр, Виноградар – Центр, Оболонь – Центр. На їхнє створення в бюджеті Києва-2018 закладено 50 млн грн. Загалом, Київ потроху стає все більш комфортним містом для велосипедистів.

Модернізація фунікулера

Наступного року вагони київського фунікулера повинні замінити новими, більш технологічними та комфортабельними. Їх надасть австрійська компанія.



Ще в травні "Київпастранс" виділив гроші на розробку проектно-технічної документації на капітальний ремонт київського фунікулера. Планують оновити верхню й нижню станції, а також шляхи, якими рухаються вагони. Ремонт триватиме близько року, а роботи можуть почати вже влітку 2018-го. У київському бюджеті на цей проект виділили 10 млн гривень.

Пішохідний міст на Володимирській гірці

У листопаді став відомий переможець тендеру за цим проектом. Ним стало ТОВ "АІММ-Груп", яке працювало над реконструкцією першого поверху мерії та кінотеатру "Жовтень", а значить, новому пішохідно-велосипедному мосту бути. Проект обіцяють розробити до червня 2018-го.

Реставрація Бессарабського ринку

У листопаді в рамках осінньої школи "Трансформація Бессарабської площі" було представлено 4 проекти зі зміни головної ринкової площі столиці. На реставрацію місто виділило 3,5 млн гривень. Який з проектів буде втілений в життя, ми не знаємо, але раз гроші дали, значить і новій Бессарабці бути.

Трансформація Контрактової площі

Ґрунтовні транспортні та архітектурні зміни почалися на Подолі ще цього року. І в наступному їх буде ще більше. Згідно з новим проектом змін, варто чекати на нову схему руху транспорту, світлофори на перехрестях і легальне паркування на 1405 місць.



Крім того, автори проекту пропонують демонтувати непотрібні дорожні знаки, рекламні вивіски та огорожі, а також висадити 261 дерево. Між Києво-Могилянською академією та Гостинним двором з'явиться ігровий фонтан, на площі – автоматичні туалети, а біля зупинок громадського транспорту – кіоск на 6 секцій для точок вуличної їжі. Детально з проектом можна ознайомитися на сайті novakontraktova.com.

Реконструкція зоопарку

У липні нинішнього року вже почали будівельні роботи з реконструкції Київського зоопарку, проект якого розробив інститут "МіськЦивільПроект". З міського бюджету на реконструкцію виділили 150 млн гривень, ще 100 млн мають надійти від меценатів. Перша черга передбачає реконструкцію водно-болотних угідь зоопарку, приматника та центрального входу. Поруч з касами з'являться фуд-корт, туалети, зона відпочинку, медпункт, сувенірний магазин та інфоцентр.



На оновленій території не буде галасливих атракціонів, а решітки замінять непомітними огорожами з натуральних матеріалів – дерева, каменю, елементів рельєфу. У зоопарку з'являться оглядові майданчики, місця з єдиним середовищем для тварин і людей, нові екскурсійні маршрути. Також обіцяють відремонтувати старі та побудувати нові вольєри для тварин, звести авіарій – велику кулясту будівлю зі скла, в якій будуть жити екзотичні птахи й рослини.

Ще більше парків і скверів

2018 обіцяє бути неймовірно "озеленювальним" для Києва. На Оболоні планують побудувати відразу 2 нових парки. Щоправда, поки до кінця не відомо, коли це станеться, але перші кроки вже зроблено: активісти прибрали територію і встановили нові лавочки. У Дніпровському районі Києва з'явиться новий парк "Набережна Лівобережжя". Про це йдеться в проекті рішення Київради. Новий парк площею 4,01 га хочуть облаштувати між вулицею Микільсько-Слобідською та Броварським проспектом.



Парк "Кіото" теж оновлять – серед іншого з'явиться система відеоспостереження і безкоштовний Wi-Fi. У Голосіївському парку ім. Рильського комунальники вирішили зробити "живий" лабіринт. На втілення задуманого піде 2,5 тисячі кущів. Здається, ми знаємо, де буде наступне улюблене місце фотографів після Воздвиженки.



У парку "Юність" до кінця наступного літа обіцяють нові дитячі майданчики, туалети, скейт-велопарк, два спортивних поля для гри в міні-футбол, зони для вигулу собак, для проведення весіль і відпочинку на газонах. Також буде повністю реконструйований парк "Орлятко". Крім того, в Києві з'явиться 16 нових скверів у різних районах столиці.

Енергонезалежна школа на Осокорках

У 2017 році на Осокорках почали будівництво школи нового покоління, оснащеної системою "розумний будинок". Енергоощадні технології повинні зробити школу повністю енергонезалежною.



За проектом передбачено будівництво чотириповерхової будівлі з басейнами для плавання і навчання плаванню, бібліотекою, їдальнею, виробничо-навчальними класами. На всіх поверхах і в приміщеннях зроблять доступ для людей з інвалідністю. Також тут встановлять LED-освітлення, інтерактивні дошки, лінгафонні кабінети, створять єдину комп'ютерну мережу.

Арт-резиденція на ВДНГ

13-й павільйон ВДНГ вже незабаром перетвориться на арт-резиденцію для художників, діячів театру, медіа, музики, сучасного мистецтва, танцю і кіно. Раніше ця будівля була присвячена вугільній промисловості, тому під нею – шахта з ліфтом. З неї також зроблять творчу лабораторію.



Займатися проектом будуть Олександр Халепа і Максим Демський, які організовували ArkSquat у рамках фестивалю "Гогольфест-2017". Інвестора для проекту поки шукають, але обіцяють, що роботи розпочнуть уже в 2018 році.

Метро на Виноградар

За 2017 рік було багато обіцянок щодо нових станцій метро, а гілка на Троєщину взагалі стала причиною для безлічі іронічних жартів. Але все ж одну з обіцянок точно буде виконано: в листопаді "Київметропроект" показав, як будуть виглядати нові станції. До кінця 2019 року планують відкрити дві з них – "Мостицьку" та "Проспект Правди". Для проекту розробляються "вертикальні" тунелі, розташовані один над одним. Вартість проекту – 5 млрд гривень. На наступний рік у бюджеті столиці заклали на нього 1,5 млрд гривень.



Нагадаємо, раз на місяць редакція БЖ у рубриці "Такі плани" збирає невеликий дайджест ідей щодо благоустрою міста. Ознайомитися з усіма планами за 2017 рік можна тут.

Фото: "Хмарочос", "Вечірній Київ", abcnews.com.ua, kyivcity.gov.ua