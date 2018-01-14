В социальных сетях появляется множество историй о квартирных ограблениях, и их количество пугает.

Мы поговорили с несколькими киевлянами, которым пришлось пережить ограбление — о том, как они пытались найти украденное, помогли ли камеры видеонаблюдения и что предприняли после, чтобы обезопасить жилье и имущество в будущем.

Также пообщались с инспектором полиции, которая рассказала о своем опыте выездов на места квартирных ограблений.

Евгений Котенко, 36 лет, фотограф

Где живет: Русановка

Что украли: ноутбук, фототехнику, велосипед

Ограбление

1 сентября 2017-го ограбили мою квартиру на Русановке, в которой я прожил более двух месяцев. Украли, в основном, дорогую технику: линзы для фотокамеры, вспышку, камеру, макбук, вывезли велосипед. Работали четко, ровно час провели в помещении. Но в аппаратуре не очень разбирались, взяли то, что выглядело дорого. А зарядку забрали не от той камеры. Видно было, что искали деньги. Пакетик с мелочью забрали.

Поиск грабителей

У меня есть фото с камер видеонаблюдения на подъезде, как мужчина вывозит на улицу мой велосипед. Несмотря на это, в течение месяца после инцидента со мной так и не связался следователь, и когда я добрался к нему самостоятельно, выяснилось, что он вообще впервые видит мое дело.

Жители соседнего дома также опознали грабителей, они там велосипеды тырили.

Этих людей неоднократно ловили и отправляли в полицию. Там их отпускали.

В итоге, однажды их просто отметелили, ну, те и пропали, а потом перешли на наш дом.

Поиск украденного

Чтобы были какие-то доказательства, на технику нужно иметь документы, а особенно — на фототехнику. Мои документы потерялись при переезде офиса, потому что техника, в основном, была рабочая, а не моя собственная. У меня же были на руках только документы на макбук, но они не помогли в поисках.

На сайтах типа OLX и разнообразных “барахолках” в интернете несколько раз выставляли на продажу объектив 400 мм по смешной цене, и его никто не брал, так как оптика очень специфическая. Но без документов я смог бы ее отобрать только путем разборок в стиле 90-х. Потому полиция только разводила руками.

Выводы

У меня есть подозрение, что наводку дала служба доставки: за месяц было порядка пяти доставок, в основном, через службу 27.ua из “Эпицентра”. Уж очень лица на видео похожи на тех, кто привозил мне холодильник.

Понял, что на будущее нужно перестраховываться: иметь где-то на почте фото всех документов с серийными номерами. Но, опять же, наша доблестная полиция это все искать не будет — что-то получится, если сам найдешь, приедешь, вызовешь полицию на место и покажешь все документы на эту технику.

Больше я не хожу по дому с камерой — лишний раз стараюсь не светить, что я фотограф.

Еще понял, что дома обязательно нужно иметь сейф.

Эта ситуация научила меня, что после въезда в новое жилье нужно сразу же менять замки, ставить что-то качественное и хорошее.

Ну, и надеяться нужно только на себя: ни консьержи, ни полиция, ни видеонаблюдение на доме ничем мне не помогли.

Лариса Сербинова, 32 года, научный сотрудник и преподаватель

Где живет: Оболонь

Что украли: два ноутбука, наушники, две пары часов, деньги

Ограбление

В начале 2016-го я закрывала послеоперационный больничный. До этого две недели на костылях брала такси и ездила на реабилитацию, в одно и то же время. Возможно, в эти дни за мной следили и узнали, когда именно меня не бывает дома.

Вышла из дома и закрыла двери не на все замки, а только на один — не планировала долго задерживаться в поликлинике.

Вернулась, на первый взгляд все показалось, как обычно: дверь была закрыта, замки на месте. Потом выяснилось, что дверь была закрыта не на замок. Когда вошла, все стало ясно.

Тогда из моей квартиры вынесли два ноутбука, наушники компьютерные фирмы Koss, все мои украшения, две пары часов, одна из которых — довольно навороченные мужские часы марки Tissot, ну и деньги — валюту и гривны. На момент кражи общая сумма этого всего составила 35 тыс. грн. Вынесли все то, что влезло в сумку из-под ноутбука.

Поиск грабителей

Воров нашли. Соседи принесли фото и видеозапись, где мы увидели грабителя, который выходит из подъезда с моей сумкой для ноутбука. Откуда взяли эти кадры, я точно не знаю — камеры наблюдения у нас на подъезде нет, а передали мне это через третьи руки, чтобы не светиться. Возможно, они просто снимали с балкона.

В тот же вечер я отвезла все фото в отделение полиции. Те сели им на хвост, так как оказалось, что это довольно известный “клиент”, на его счету куча подобных эпизодов еще с 80-х — следователь даже назвал его кличку. В том же месяце его поймали на горячем то ли в Деснянском, то ли в Днепровском районе.

Из всех моих вещей нашли только одну запонку, и то, она была бижутерной — обнаружилась в машине вора и его подельника при обыске. Больше ничего.

Судебное разбирательство

Первое судебное заседание должно было состояться в мае 2016-го. Раз пять заседание переносили, потом три раза меняли судью. Только в октябре 2017-го вора осудили на три года и один месяц.

Обязали возместить мне 40 тыс. грн. Пока еще ничего никто не выплатил.

Если честно, я на это особо и не надеюсь. Для меня было важнее, чтобы он сел.

“Клиент” надеялся выйти под амнистию по закону Савченко, так как пока суд затягивался, он долго пробыл в СИЗО. Решил подать на апелляцию, мол, я болею, все такое. Но ее отклонили.

Выводы

После этой ситуации я научилась всегда закрывать двери на все замки, чтобы не корить себя тем, что “а надо было не на один замок, а на оба закрывать”. Поняла, что сигнализация в квартире просто необходима и установила ее.

Карина Струк, 26 лет, журналист

Где живет: Нивки

Что украли: два ноутбука, золото, фамильные драгоценности

Ограбление

В конце апреля прошлого года я вернулась с работы позже обычного. Подозрение появилось, как только я вставила ключ в замок. Он необычно прокручивался, будто один оборот был пустым, без поворота замка. Я открыла дверь и увидела вещи в коридоре. Сначала подумала на кота, но потом включила свет в комнате и увидела все.

Воры перерыли все, абсолютно. Выбросили вещи из шкафов, вытряхнули коробки с мелочевкой, распотрошили фотоальбомы и папки с документами. Сняли даже постельное белье с дивана и кровати. В конце, сверху на всю эту кучу вещей, разбросали иголки из набора для шитья. На кухне та же ситуация: порылись даже в крупах, вытащили белье из стиральной машины. Украли ноутбуки, золото, в том числе — фамильные драгоценности, которые я прятала под всеми вещами в шкафу.

Что было после

Полиция все описала, но больше никаких вестей, опросов и встреч со следователем у меня не было. На следующий день я вызвала мастера, чтобы поменять замки, плюс врезала еще один. Этот мужчина сказал, что в последнее время у него много вызовов — участились ограбления. Также сразу объяснил, что даже самый надежный замок сейчас взламывают максимум за 5-7 минут, да и то практически бесшумно.

Поиск украденного

В поисках своих вещей я объездила ближайшие ломбарды, но ничего не нашла. Полиция сама не пошла на контакт, хотя по вызову сразу после ограбления они приехали быстро. Спросили, кем работаю (а я — журналистка), и начали звонить из нескольких отделений сразу. Но на этом все.

Выводы

Интересно, что в то время я часто оставалась работать из дома, а днем мне стучали в дверь. Я не открывала и не подходила даже. Только один раз открыла дверь. Там был мужчина, он начал говорить со мной о застеклении окон в подъезде, абсолютно невнятно. Уже после кражи я пришла к выводу, что, скорее всего, это воры так проверяли мой график.

Мне тогда повезло, что деньги я держала на работе. Теперь я делаю так всегда.

И вообще дома ничего ценного не держу. Да я и не успела обрасти ценным после ограбления.

Через месяц после ограбления на меня напали возле дома. И я даже не стала звонить копам, какой смысл? Но запостила на свою голову пост в фейсбуке с фотографией, и они мне сами позвонили из главка. Прислали машину под дом. Впрочем, я все равно написала заявление, что не хочу писать заявление, поговорила с копами на проходной и они мне сказали, что никого не найдут. Камер нет, фонарей и освещения нет, все плохо.

Евгения*, инспектор патрульной полиции

Перед ограблением идет долгая подготовка — изучают, когда жильцы находятся дома, когда уходят, как надолго. Вычислить, что квартиру пасут, почти невозможно. Просто потому, что об этом не задумываешься и не обращаешь внимания на проходящих мимо людей или тех, кто пьет пиво возле подъезда.

Разные "газовщики", представители орифлеймов и прочей ереси — каждый из них может быть потенциальным выведывальщиком обстановки.

Какая бы система безопасности не стояла, если кому-то нужно — они сделают свое дело. По моему опыту, спасти может только система Mul-T-Lock. У меня было два вызова, когда пытались проникнуть в квартиру, но спас именно этот замок. В нем есть противовзломная система, и если она срабатывает, то в дверную коробку выдвигаются штыри. После этого дверь можно разве что выбить.

На первые и вторые этажи проникают чаще всего через окна — путем отжима металлопластикового окна. Отверткой это очень легко делается, особенно, если окно дешевое.

Выбирая квартиру, смотрят также на наличие кондиционеров или решеток, по которым удобнее лезть выше.

На моей практике была ситуация, когда обокрали квартиру на первом этаже у женщины, которая часто уезжала на длительный срок. В квартире была сигнализация, решетка. Приблизительно за неделю до проникновения решетку срезали и аккуратно поставили между гаражей рядом, потом отдавили стекло. Охрана ехала три минуты, но уже никого не застала. Правда, вынесли мелочь, первое, что попалось под руку.

А вернуть имущество, насколько мне известно, невозможно — грабители сразу все продают, и потом ищи.

*Героиня попросила не указывать свою фамилию

Фото: Daniel von Appen, Erik Witsoe, Igor Ovsyannykov, David East / Unsplash