Говорят, что Новый год — это время чудес. Но чудеса не происходят сами по себе, они всегда являются результатом чьей-то доброты и отзывчивости. Например, вашей.

Мы выбрали девять новогодних благотворительных инициатив, которые помогут вам сотворить для кого-то новогоднее чудо.

Есть такой центр — “Дача”. Это дом под Киевом и единственное в Украине место, где онкобольные дети могут жить вместе со своей семьей во время лечения рака. Бесплатно. И чтобы это и дальше могло продолжаться, благотворительный фонд "Запорука" запустил акцию #ШаленаДопомога.

Условия просты: четыре серьезных человека выполнят четыре серьезных вызова. Но лишь в том случае, если люди соберут для онкобольных детей определенную сумму.

Например, главред интернет-издания Platfor.ma Юрий Марченко пообещал покрасить бороду в фиолетовый цвет за 10 тыс. грн. И собрал их. За час. Теперь все в предвкушении его нового образа.

Но это не все — в ваших силах сделать так, чтобы основательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская пришла на светскую вечеринку с метлой и в костюме ведьмы, генпродюсер UFW Владимир Нечипорук проколол себе ухо, а певица Анна Завальская (внимание!) сделала татуировку с Иво Бобулом на всю спину. Чтобы это случилось, каждый из них должен собрать 15 тыс. грн для онкобольных детей. Так что переходите по ссылкам, помогайте детям, наслаждайтесь результатом.

В фонде помощи онкобольным детям “Таблеточки” есть Коробка храбрости. Это такая особенная коробка с маленькими подарками, которые вручают ребятам после болезненных и неприятных процедур, через которые им приходится проходить во время лечения. Перед Новым годом эта коробка почти опустела и ее срочно нужно наполнить — машинками, куколками, браслетами, брелками, бакуганами (дети знают, что это) и другими приятными мелочами.

Машинка, флешка, набор “Юного физика”, кроватка для куклы — все это (и не только) маленькие мечты детей из 12 детских домов Украины. Можно купить один из подарков и отправить его тому ребенку, который его хотел (пересылка "Новой Почтой" бесплатная). Если же на это нет времени, можно сделать пожертвование.

Эту акцию уже четвертый год проводят благотворительный фонд “Твоя Опора” совместно с "Новой Почтой" и телеведущей Машей Ефросининой.

На выходных прошел благотворительный Рождественский Кураж Базар. Там собирали деньги на покупку медицинского оборудования для отделений больниц, в которых выхаживают детей, родившихся раньше срока. Если вы вдруг не попали на Кураж Базар, но хотите помочь малышам — все еще есть шанс это сделать.

Чтобы привнести немного чуда в жизнь детей, которые живут в серой зоне рядом с линией фронта, достаточно перейти по ссылке и пожертвовать любую сумму. Всего пара кликов мыши — и станет на одного радостного ребенка больше.

Деньги собирает благотворительный фонд “Территория добра”. Нужно 55 тыс. грн, из которых есть уже 46 тыс. На эти деньги сделают подарки 400 детям из прифронтовых сел.

Пицца для ветеранов от Pizza Veterano

В 2015-м украинские ветераны открыли собственную пиццерию. С тех пор предлагают гостям “подвешивать пиццы” — то есть оплачивать одну или несколько лишних пицц, которые позже передадут раненым солдатам в Киевский или Ирпенский военные госпитали.

Акция прижилась, действует круглый год, но почему бы лишний раз не порадовать ребят именно в канун Нового года.

Цены: от 33 грн за маленькую до 119 грн за большую пиццу

Где: ул. Софиевская, 8

Фонд помощи пожилым людям "Жизнелюб" собирает средства на покупку новогодних наборов для одиноких бабушек и дедушек. Эти наборы — не бессмысленные сладкие коробки с конфетами, а две недели полноценного питания. Несколько ваших коктейлей в баре равны двум неделям сытости какой-то милой бабушки. Это же так просто.

Благотворительный фонд “Кожен може” собирается купить подарки-сюрпризы пенсионерам, которые из-за войны потеряли свои дома и семьи. Для этого нужно 15 тыс. грн, собрали уже более 9 тыс. Еще чуть-чуть — и случится маленькое новогоднее чудо. Много чудес. Переходите по ссылке и подарите новогоднее настроение бабушкам и дедушкам.

Фонд Happy Paw, который помогает котам и собакам, оставшимся без дома, разработал целую коллекцию сувениров и разных мелочей. Значки, новогодние (и неновогодние) открытки и игрушки, закладки, чашки, блокноты, банданы, сумки. Заходите на сайт, выбираете себе или близким подарок, покупаете — и все, вы с подарком и большим плюсиком к карме, а бездомные животные с едой, теплом и медицинской помощью.

Фото: Ben White, rawpixel.com, JORGE LOPEZ, jens johnsson / Unsplash, Таблеточки, Жизнелюб