Портрет із бородавками: яким вийшов «Кузьма: Страшно веселий»

Присвячена Андрієві Кузьменку документальна картина «Кузьма: Страшно веселий» зібрала 11 мільйонів гривень лише за перший вікенд. Попри успіх фільму, Дмитро Десятерик вважає, що глядач навряд чи подивиться на зірку українського попу інакше.

Студія KNIFE! Films тримається на двох людях — Артемові Григоряні і Максимові Сердюку. Перший — режисер, другий — продюсер. Їхня спеціалізація — документалістика на гарантовано популярні, «гарячі» теми. Серіал «Епізоди: Історії незалежної України» був літописом перемог і тяжко подоланих вершин: вихід збірної України у фінал чемпіонату світу з футболу 2006-го, запуск гри «S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля», химерний розвиток українського телебачення перших десятиліть Незалежності.

Коли йдеться про повнометражні фільми, то це виключно музичні байопіки. «Яремчук: Незрівнянний світ краси» зібрав у прокаті 15,9 мільйона гривень при кошторисі 2,5 мільйона. Касові збори «Океану Ельзи: Спостереження шторму» більш скромні — 8 мільйонів, але для української неігрової стрічки все одно чималі.

До нової роботи Григорян і Сердюк підійшли з ретельністю: 150 джерел, кілька десятків спікерів, 400 годин відео- та аудіоматеріалів, понад 22 тисячі фотографій, раніше не опубліковані архіви. Назагал вийшла розлога 133-хвилинна історія, розбита на три акти: «Сіамські близнюки» (становлення Скрябіна в шоу-бізнесі), «Мовчати» (темні сторінки біографії), «Найщасливіша людина в світі» (гармонія з собою).

«Страшно веселий» може нагадати хрестоматійний реферат чи шкільний переказ біографії — замість того, щоб підсвітити один-два маловивчені аспекти життя Скрябіна, проходять по всьому від «народився» до «помер». Все життя Кузьми як на долоні: зростання, ненависна музична школа, юнацьке бунтарство, перші пісні, одруження, народження дочки, слава, зіркова хвороба, розпад першого складу «Скрябіна», самовбивча політична ангажованість, волонтерство під час війни, загибель в аварії, спадщина.

Григорян будує свої фільми за відпрацьованим форматом: оповідь зазвичай віддають людям з оточення героя, традиційних «рупорів» тут немає, на камеру промовляє лише архівний Кузьма. Візуальний ряд монтується відповідно до почутого, зазвичай ніде нічого не провисає. Глядач не має нудьгувати, але й не повинен перевтомитися від надто швидкої зміни кадрів: відчуття ритму в авторів точно виміряне.

Байопік, кінобіографія — екранний аналог портрета. Портрети бувають двох типів: парадні і з бородавками (саме так, без зайвого прикрашання, просив зобразити себе англійський військовий діяч Олівер Кромвель). Перший — найбезпечніший, найприбутковіший жанр. Другий зустрінеш значно рідше. Після «Спостереження шторму» — компліментарної і беззубої біографії «Океану Ельзи», де автори максимально пом’якшили факти провальних походів Вакарчука у владу, здавалося, так само вчинять і зі Скрябіним (тим паче в Андрія Кузьменка в цьому сенсі бекграунд ще більш суперечливий).

Свої наміри, втім, режисер озвучує устами Кузьми ще у пролозі: Андрія питають, яке кіно про себе він хотів би бачити, і той відповідає: «Я хотів би зробити той фільм критичним. Показати мінуси». Григорян мінусів не уникає: діонісійське пияцтво шоу-бізнесу 1990-х, некерований складний характер Скрябіна і з десяток некомпліментарних коментарів його сучасників — від «важко сперечатися зі стихією» до «він був дияволеням».

Більше за все Скрябіна препарує другий розділ фільму: творча й особиста криза 1998 року, запаморочення від успіху, загули, депресія, скандали і розпад першого складу гурту. Нарешті, сумнозвісне відео 2004 року із закликом голосувати за Януковича (на чесність Кузьма таки згодом спромігся: зізнався, що працював на «Інтері» та закликав до голосування через страх звільнення).

Остання третина фільму — щось на кшталт виходу з лабіринту. З новим складом гурту Кузьменко остаточно став всеукраїнською зіркою, після 40-ка переоцінив життя, засудив Януковича, підтримав Євромайдан, волонтерив для фронту. У прикінцевих епізодах Григорян показує дорослого чоловіка, що пройшов через втрати та болісне усвідомлення помилок, — і співставляє цього досвідченого дядька з юним панком, який колись бешкетував у Новояворівську. Звісно, деякого мелодраматизму й пафосу у фіналі не вдалося уникнути.

Григорян розгортає «Страшно веселого» як роман дорослішання на тлі епохи. Але це лише жанр і рамка оповіді. Всередині ж — типова історія типового українського селебріті. Пацан вступив у життя, пацан йшов до успіху, від успіху знепритомнів, наробив дурниць, покаявся, і все в нього було добре. З натяжкою можна сказати, що тут видно еволюцію не тільки Скрябіна, а й українського шоу-бізу та телебачення: від любові до партійних грошей до раптового прозріння, що нарешті почалася Україна.