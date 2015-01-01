“Серед уламків ми продовжували готувати каву”: Три історії про зруйновані та відновлені заклади Києва

Андрію Новосьолову 47 років, 13 з яких він ходить босоніж, навіть восени та взимку. У 2014 році Андрій створив спільноту київських барефутерів (barefoot з англ. "босоніж" – БЖ) для спільних прогулянок без взуття.



Андрій розповів, наскільки небезпечно гуляти босоніж у Києві і як це – жити з двома парами взуття на всі сезони. Після одного з ракетних ударів по Києву в березні 2024 року мережу облетіло відео, в якому бариста просто посеред уламків готує каву для гостей. Йшлося про кав’ярню Macaco coffee.



Ми поспілкувалися з цією командою, а також з власниками інших зруйнованих, але відновлених закладів Києва, щоб дізнатися, як вони знаходять сили та мотивацію продовжувати роботу попри всі виклики. Brewsell: кав’ярня, яку відновлювали двічі

Одна з кав’ярень Brewsell знаходиться на Лук’янівці. Цей район часто стає ціллю для ворожих ударів. За час повномасштабної війни заклад встиг зазнати руйнувань під час обстрілів та відноситися вже двічі. Антон Дихнич Засновник Brewsell "Перший вибух зовсім поруч стався ще в березні 2022 року. Тоді нам, можна сказати, пощастило. Річ у тім, що поряд з кав’ярнею була огорожа, яку поставив метрополітен на час ремонту. Вона нам дуже не подобалася, бо повністю перекривала наш фасад. А під час обстрілу саме вона прийняла удар на себе і послабила вибухову хвилю, тож ми відбулися тільки вибитими вікнами". Антон говорить, що тоді знайомі, які були в місті, допомогли прибрати уламки та забили вікна фанерою. Але поки все це вирішувалося, кав’ярня з усім обладнанням та товарами була незахищеною. Та він бачив по відеомоніторингу, що ніхто з перехожих навіть і не думав зайти і щось привласнити собі.

Кав’ярня швидко повернулася до роботи. Антон не був певен, чи варто ставити скло, якщо є ймовірність нових і нових обстрілів, та все ж таки відновив великі фасадні вікна. Вибухи поряд траплялися декілька разів, але не руйнували заклад. Черговий великий обстріл трапився вже наприкінці 2023 року. "Буквально за декілька хвилин до вибуху наш бариста почув сигнал тривоги, закрив кав’ярню і спустився в метро. Це його врятувало, бо уламки та скло були просто усюди", - розповідає Антон. І додає, що попри це заклад дуже швидко повернувся до роботи: "Ми просто були щасливі, що ніхто з команди та гостей не постраждав. За годину після відбою зібралися всі разом, включили пісні Павла Зіброва та поприбирали скло. Не було сильних переживань. Ми вже звикли і знали, як діяти. А вже за годину готували каву. Всередину гостей не пускали, але робили напої з собою".



Зараз кав’ярню знову повністю відновили. Антон говорить: "Таке місце. Така наша доля. Будемо відновлювати й працювати, скільки треба. Поки всі живі, поки основна конструкція закладу на місці, вибите скло – не така вже проблема". Суші-бар Philadelphia: від руйнування до відкриття мережі закладів

Олександр Усиченко експериментував з ресторанним бізнесом, пробував відкрити кав’ярню та пекарню, але більш серйозно та системно зайнявся справою, коли купив франшизу: обрав бренд суші-барів Philadelphia від GastroFamily. Справи йшли непогано, тож згодом він на умовах франшизи відкрив бар "Білий Налив" в ВДНГ, в лютому 2022 року, за кілька тижнів до вторгнення, викупив ще один "Білий Надив" — в районі КПІ.



24 лютого тимчасово закрив всі ресторани, встиг тільки роздати продукти волонтерам. За кілька тижнів заклад Philadelphia був зруйнований під час обстрілів.

Олександр Усиченко "Снаряд влучив в фуд-хол торгівельного центру зовсім поряд. Від вибухової хвилі попадали всі полички, світильники, злетів навіть металевий замок з морозилки. Коли дозволили, я приїхав туди, аби забрати те, що вціліло. Це було страшне видовище", - розповідає Олександр. Потрібно було прийняти рішення, як рухатися далі. Олександр пішов нестандартним шляхом: він перевіз Philadelphia в приміщення іншого закладу, який вцілів. Виділив простір на кухні для необхідного обладнання і почав готувати роли та боули та кухні бару "Білий Налив" у форматі "темної кухні": поставив рисоварку у барі та без вивіски виконував замовлення на доставку та з собою. Спочатку, через низьку конкуренцію, замовлень на доставку ролів було навіть більше, ніж до початку повномасштабної війни. Це дозволило зберегти команду, частину лояльних клієнтів та навіть отримати невеликий прибуток в перший же місяць роботи.



Згодом Олександр відновив повноцінний заклад Philadelphia на новому місці: у ЖК “Нова Англія”. За роки повномасштабної війни він навіть встиг розширити власний бізнес та відкрити разом з партнерами декілька ресторанів та барів: зокрема, Philadelphia в ТРЦ Respublika та великий “Білий Налив” на Солом’янці. MACACO Coffee: готували каву для гостей серед уламків одразу після вибуху

Зранку 25 березня 2024 року росія завдала черговий удар балістичними ракетами по Києву. Значних пошкоджень зазнала Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Щонайменше 10 людей, які знаходилися неподалік, отримали поранення. В будинках поряд повибивало шибки, а уламки ракет згодом знаходили в різних частинах міста.



За декілька годин, коли місто оговтувалося після удару, в мережі стало поширюватися щемке відео: в кав’ярні Macaco Coffee, що постраждала від вибуху, бариста Марія продовжувала готувати каву просто серед уламків. В черзі можна було побачити працівників ДСНС.



Відео швидко стало вірусним: в кав’ярню почали приїздити люди, щоб підтримати команду.



Зараз, за місяць після удару, кав’ярню повністю відновили. Андрій Петрусь, засновник, розповів трохи більше про її історію, день удару та відновлення. Macaco Coffee відкрили наприкінці січня 2023 року. Андрій Петрусь Засновник Macaco Coffee Андрій згадує: "Відкриття було важким. В Києві тоді були блекаути, у нас постійно була відсутня електрика. Ремонт робили при ліхтариках. Неможливо було перевірити обладнання. Дуже багато викликів". Але попри це команді вдалося задумане: створити місце "про людей на районі". Точку збору друзів, колег, сусідів. У Macaco Coffee безліч постійних гостей.



Зі свого боку команда працює над якістю: обирає каву свіжої обсмажки від українських компаній (Фунт кави, Penyora specialty coffee, Fresh Black та інших), готує фільтр-каву, альтернативу та напої на основі еспрессо, чаї від OYCHA, декілька лотів матча від MATCHER. Сендвічі, десерти та салати – від OCTO Tower, Сестри Бабенцових тощо.



Андрій розповідає про день, коли відбувся удар: "Я був в кав’ярні за 10 хвилин до прильоту, заїхав підписати деякі документи, випив кави і поїхав у справах. В дорозі у мене розривався телефон, але я був на мотоциклі, тож не відповів. Коли дізнався, моментально повернувся назад. Здається, прилетів менш ніж за 5 хвилин. За стійкою в той день була наша старша баріста Марія. Вона була налякана і розгублена, але більше переймалася за кав’ярню, ніж за себе. Маша швидко оговталася. Зрозуміло, що вона була в стані афекту, але сміливості їй точно не бракувало".



Марію трохи зачепило вибуховою хвилею: подряпина на пальці, порвався робочий худі. Гості, які знаходилися в кав’ярні в момент вибуху, відбулися переляком. "В якийсь момент я жартома запитав в натовпу "Кому фільтр-каву?" Відгукнувся рятівник, який приїхав розбирати завали. Я перестрибнув бар, бо вибитим вікном завалило прохід до нього, і передав термос з фільтр-кавою своїй партнерці Каріні. Ми почали безплатно готувати каву для поліції, рятувальників, ДСНС та інших служб, які приїхали на виклик", - розповідає Андрій.



В якийсь момент бариста Маша нагадала Андрію, що зараз її зміна, і вона хоче повернутися до роботи. Цей момент і потрапив в один з новинних сюжетів.



Команда згадує, що за відчуттями в той день в кав’ярню прийшов увесь район. Всі хотіли підтримати, утворилася черга. Спочатку в Macaco Coffee не хотіли брати гроші з гостей, але вони самі почали наполягати на оплаті, "підвішували" каву для інших. Тож вирішили, що всіх працівників служб, які працюють на місці влучання, пригощатимуть, а гості можуть оплачувати сої замовлення за бажанням.