БЖ увійшов до мережі "Вікно Відновлення", щоб більше писати про відбудову України
Міське видання БЖ долучилося до мережі “Вікно Відновлення” за результатами open call, у якому взяли участь більш ніж 130 учасників.
Як учасники мережі ми створимо низку актуальних матеріалів на тему відбудови, а крім того матимемо доступ до навчальних можливостей об’єднання та кроссекторальних експертів й аналітики.
Зокрема, ми розкажемо про:
- сучасні центри реабілітації українських військових
- відновлення київських закладів, що постраждали від ракетних ударів
- волонтерів, що займаються озелененням міст
- крафтових фермерів, які відновлюють бізнес після окупації.
Статті у рамках співпраці з мережею “Вікно Відновлення” будуть виходити на сайті БЖ. А всі матеріали мережі будуть доступні на окремому сайті-агрегаторі та поширюватимуться у соцмережах ініціативи. Щоб стежити за темою відновлення, підписуйтеся на соцмережі ініціативи – Facebook, Instagram та Telegram.
Про “Вікно Відновлення”
Об'єднання "Вікно Відновлення" (UA Recovery Window MediaNetwork) розпочало роботу в січні 2024 року як ініціатива семи незалежних організацій-співзасновників. Регіональні та всеукраїнські медіа, аналітичні центри об’єдналися для моніторингу і прозорого висвітлення всіх аспектів відбудови України.
Відтепер "Вікно Відновлення" — це мережа з понад 70-ти незалежних медіа, громадських організацій та аналітичних центрів.
"Вікно Відновлення" ставить собі за мету:
- Мережувати журналістів, експертів, лідерів громад. Створювати синергію для якісних змін.
- Контролювати процеси. Викривати корупцію, аналізувати витрати, проводити розслідування.
- Пояснювати складне просто. Проводити дослідження та перетворювати експертні знання на зрозумілий план дій.
- Розповідати локальні історії, підсвічувати проблеми як окремих людей, так і цілих регіонів.
- Посилювати дискурс відновлення. Підкреслювати важливість потужних змін. Надавати можливості для людей та організацій, які їх створюють.
Завдання "Вікна Відновлення" — якісно й прозоро розповідати про відновлення усіх постраждалих регіонів на єдиній платформі, спільно адвокатувати необхідні зміни. БЖ охоче доєднується до цієї роботи.