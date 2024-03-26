БЖ увійшов до мережі "Вікно Відновлення", щоб більше писати про відбудову України

Міське видання БЖ долучилося до мережі “ Вікно Відновлення ” за результатами open call, у якому взяли участь більш ніж 130 учасників.

Як учасники мережі ми створимо низку актуальних матеріалів на тему відбудови, а крім того матимемо доступ до навчальних можливостей об’єднання та кроссекторальних експертів й аналітики.

Зокрема, ми розкажемо про:

сучасні центри реабілітації українських військових

відновлення київських закладів, що постраждали від ракетних ударів

волонтерів, що займаються озелененням міст

крафтових фермерів, які відновлюють бізнес після окупації.

Статті у рамках співпраці з мережею “Вікно Відновлення” будуть виходити на сайті БЖ. А всі матеріали мережі будуть доступні на окремому сайті-агрегаторі та поширюватимуться у соцмережах ініціативи. Щоб стежити за темою відновлення, підписуйтеся на соцмережі ініціативи – Facebook , Instagram та Telegram .

Про “Вікно Відновлення”

Об'єднання " Вікно Відновлення " (UA Recovery Window MediaNetwork) розпочало роботу в січні 2024 року як ініціатива семи незалежних організацій-співзасновників. Регіональні та всеукраїнські медіа, аналітичні центри об’єдналися для моніторингу і прозорого висвітлення всіх аспектів відбудови України.

Відтепер "Вікно Відновлення" — це мережа з понад 70-ти незалежних медіа, громадських організацій та аналітичних центрів.

"Вікно Відновлення" ставить собі за мету:

Мережувати журналістів, експертів, лідерів громад. Створювати синергію для якісних змін.

Контролювати процеси. Викривати корупцію, аналізувати витрати, проводити розслідування.

Пояснювати складне просто. Проводити дослідження та перетворювати експертні знання на зрозумілий план дій.

Розповідати локальні історії, підсвічувати проблеми як окремих людей, так і цілих регіонів.

Посилювати дискурс відновлення. Підкреслювати важливість потужних змін. Надавати можливості для людей та організацій, які їх створюють.

Завдання "Вікна Відновлення" — якісно й прозоро розповідати про відновлення усіх постраждалих регіонів на єдиній платформі, спільно адвокатувати необхідні зміни. БЖ охоче доєднується до цієї роботи.