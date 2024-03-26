БЖ увійшов до мережі "Вікно Відновлення", щоб більше писати про відбудову України

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Анна Григораш
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Міське видання БЖ долучилося до мережі “Вікно Відновлення” за результатами open call, у якому взяли участь більш ніж 130 учасників.

Як учасники мережі ми створимо низку актуальних матеріалів на тему відбудови, а крім того матимемо доступ до навчальних можливостей об’єднання та кроссекторальних експертів й аналітики.

Зокрема, ми розкажемо про:

  • сучасні центри реабілітації українських військових
  • відновлення київських закладів, що постраждали від ракетних ударів
  • волонтерів, що займаються озелененням міст
  • крафтових фермерів, які відновлюють бізнес після окупації.

Статті у рамках співпраці з мережею “Вікно Відновлення” будуть виходити на сайті БЖ. А всі матеріали мережі будуть доступні на окремому сайті-агрегаторі та поширюватимуться у соцмережах ініціативи. Щоб стежити за темою відновлення, підписуйтеся на соцмережі ініціативи – Facebook, Instagram та Telegram.

Про “Вікно Відновлення”

Об'єднання "Вікно Відновлення" (UA Recovery Window MediaNetwork) розпочало роботу в січні 2024 року як ініціатива семи незалежних організацій-співзасновників. Регіональні та всеукраїнські медіа, аналітичні центри об’єдналися для моніторингу і прозорого висвітлення всіх аспектів відбудови України.

Відтепер "Вікно Відновлення" — це мережа з понад 70-ти незалежних медіа, громадських організацій та аналітичних центрів.

"Вікно Відновлення" ставить собі за мету:

  • Мережувати журналістів, експертів, лідерів громад. Створювати синергію для якісних змін.
  • Контролювати процеси. Викривати корупцію, аналізувати витрати, проводити розслідування.
  • Пояснювати складне просто. Проводити дослідження та перетворювати експертні знання на зрозумілий план дій.
  • Розповідати локальні історії, підсвічувати проблеми як окремих людей, так і цілих регіонів.
  • Посилювати дискурс відновлення. Підкреслювати важливість потужних змін. Надавати можливості для людей та організацій, які їх створюють.

Завдання "Вікна Відновлення" — якісно й прозоро розповідати про відновлення усіх постраждалих регіонів на єдиній платформі, спільно адвокатувати необхідні зміни. БЖ охоче доєднується до цієї роботи.

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Опубліковано: 26 березня 2024
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