На Подолі відкрили кав’ярню мережі Brewsell

51
Наталія Габрух
share share

На Подолі, в колишньому приміщенні Lion Bar відкрили 13-й заклад мережі кавʼярень Brewsell. Це заклад від співзасновника Lion Coffee. Про це пише The Village Україна.

У кавʼярні Brewsell готують класичні кавові напої та фільтр-каву. Також можна замовити напої на рослинному й безлактозному молоці. Крім цього є розділ з «особливими позиціями»: «сінабон-кавою», «чері-какао» та лавандовою кавою. Ще у закладі пропонують чай масала, напої з матча й молочні коктейлі.

Ціни: еспресо — 39 грн, фільтр-кава — 49 грн, капучино — 49 грн, какао — 49 грн, «Чері-какао» — 74 грн, флет-вайт — 59 грн, «Сінабон-кава» — 84 грн, раф — 79 грн, капуоранж — 89 грн, чай — 39 грн

Адреса: БЦ Astarta, вул. Нижній Вал, 65

Режим роботи: щодня з 08:00 до 21:00

Instagram

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Опубліковано: 27 листопада 2023
share share
"Україна без сміття" випустила настільну гру про правильне поводження з відходами "Україна без сміття" випустила настільну гру про правильне поводження з відходами У Києві створили мапу провайдерів, які можуть забезпечити інтернетом під час блекаутів У Києві створили мапу провайдерів, які можуть забезпечити інтернетом під час блекаутів На Мечникова відкриють новий музичний майданчик: що там буде На Мечникова відкриють новий музичний майданчик: що там буде Агентство USAID допоможе «Укрзалізниці» збудувати євроколію до Львова Агентство USAID допоможе «Укрзалізниці» збудувати євроколію до Львова У Києві відкрилась «Головна резиденція Святого Миколая» з козацьким колоритом У Києві відкрилась «Головна резиденція Святого Миколая» з козацьким колоритом Ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня, а ярмарків та розваг не буде Ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня, а ярмарків та розваг не буде У Києві постраждав собор внаслідок потужної атаки дронів У Києві постраждав собор внаслідок потужної атаки дронів На Подолі активісти закрили розбиті вікна у флігелі садиби Дудмана На Подолі активісти закрили розбиті вікна у флігелі садиби Дудмана
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.