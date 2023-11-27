На Подолі відкрили кав’ярню мережі Brewsell

На Подолі, в колишньому приміщенні Lion Bar відкрили 13-й заклад мережі кавʼярень Brewsell. Це заклад від співзасновника Lion Coffee. Про це пише The Village Україна.

У кавʼярні Brewsell готують класичні кавові напої та фільтр-каву. Також можна замовити напої на рослинному й безлактозному молоці. Крім цього є розділ з «особливими позиціями»: «сінабон-кавою», «чері-какао» та лавандовою кавою. Ще у закладі пропонують чай масала, напої з матча й молочні коктейлі.

Ціни: еспресо — 39 грн, фільтр-кава — 49 грн, капучино — 49 грн, какао — 49 грн, «Чері-какао» — 74 грн, флет-вайт — 59 грн, «Сінабон-кава» — 84 грн, раф — 79 грн, капуоранж — 89 грн, чай — 39 грн

Адреса: БЦ Astarta, вул. Нижній Вал, 65

Режим роботи: щодня з 08:00 до 21:00