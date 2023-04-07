В Софиевской Борщаговке заработает «Селедка» от «Черноморки»

213
Ирина Маймур
share share

7 апреля в Софиевской Борщаговке начнет работу рыбное заведение «Селедочная» от сети гастролавок «Черноморка», пишет The Village.Украина.

В ресторане будут подавать разнообразные рыбные блюда: более 30 видов солений, устрицы, мидии, сельдь в булке, форшмаки и салаты.

Заведение откроют сегодня в 18.00. Гостей «Селедочной» будут угощать рыбной ухой, устрицами, игристым и праздничным тортом.

Адрес: Софиевская Борщаговка, улица Счастливая, 11

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

Цены : хот-дог из филе сельди – 128 грн, устрицы Фин де Клер №1 – 95 грн, оливье с креветками – 218 грн, рапаны с грибами и томатами черри – 268 грн, солянка – 268 грн, мясо мидий – 83 грн

Instagram

Ранее мы писали, что на бульваре Тараса Шевченко начал работу ресторан-бар французской кухни «Бульвар» .

Фото: The Village.Украина

Опубликовано: 07 апреля 2023
share share
«Урбанина» создала справочник по восстановлению Ирпеня «Урбанина» создала справочник по восстановлению Ирпеня В «Жовтні» открывают кинокнижный магазин В «Жовтні» открывают кинокнижный магазин В собственность Киева вернули творческие мастерские в историческом доме на Подоле В собственность Киева вернули творческие мастерские в историческом доме на Подоле Студент колледжа искусств создал фотопроект об аутентичных буковинских колодцах Студент колледжа искусств создал фотопроект об аутентичных буковинских колодцах Винодельня князя Трубецкого в Херсонской области меняет название на Stoic Winery Винодельня князя Трубецкого в Херсонской области меняет название на Stoic Winery Uklon запустят в двух странах Uklon запустят в двух странах В Киеве демонтировали МАФы еще на 10 улицах: адреса В Киеве демонтировали МАФы еще на 10 улицах: адреса Проспект Правды и Воздухофлотский: В Киеве стартовало голосование о переименовании 27 городских объектов Проспект Правды и Воздухофлотский: В Киеве стартовало голосование о переименовании 27 городских объектов
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.