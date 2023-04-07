7 апреля в Софиевской Борщаговке начнет работу рыбное заведение «Селедочная» от сети гастролавок «Черноморка», пишет The Village.Украина.

В ресторане будут подавать разнообразные рыбные блюда: более 30 видов солений, устрицы, мидии, сельдь в булке, форшмаки и салаты.

Заведение откроют сегодня в 18.00. Гостей «Селедочной» будут угощать рыбной ухой, устрицами, игристым и праздничным тортом.

Адрес: Софиевская Борщаговка, улица Счастливая, 11

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

Цены : хот-дог из филе сельди – 128 грн, устрицы Фин де Клер №1 – 95 грн, оливье с креветками – 218 грн, рапаны с грибами и томатами черри – 268 грн, солянка – 268 грн, мясо мидий – 83 грн

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Фото: The Village.Украина