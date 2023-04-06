Бургундские улитки и луковый суп: на бульваре Шевченко открыли ресторан-бар «Бульвар»

На бульваре Тараса Шевченко начал работу ресторан-бар французской кухни «Бульвар», пишет Posteat.

Интерьер нового заведения оформили в стиле лофт, дополнив его живыми растениями.

В ресторане предлагают традиционную французскую кухню и ее классические блюда: луковый суп, бургундские улитки, филе миньон, крем-брюле, тартин с авокадо, томатами и яйцом пашот, тартар из лосося. Среди напитков есть большой выбор вин из разных регионов Франции и Украины, а также авторские коктейли.

Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 36А

Режим работы: пн-пт 12:00–22:00, сб-вс 12:00–23:00

Цены: луковый суп — 195 грн, яйца Бенедикт с ветчиной — 195 грн, тартин с авокадо, томатами и яйцом пашот — 250 грн, грибной мусс с трюфельным маслом — 165 грн, бургундские улитки — 165 грн, крем-брюле — 125 грн, Креп Cюзетт — 255 грн.

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Ранее мы писали, что на Оболони открыли городское кафе Art Cafe Bar с натуральным вином и живой музыкой.

Фото: «Бульвар»