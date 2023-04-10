Возле ВДНГ открыли кофейню Pixel с кофе, десертами и настолками

155
Ирина Маймур
share share

На улице Васильковской возле станции метро «Выставочный центр» открыли кофейню Pixel, пишет The Village. Украина.

Пока здесь предлагают кофе, кофейные напитки, авторские чаи и десерты. Однако вскоре в меню Pixel появятся блюда фаст-фуда, в том числе несколько видов бургеров, хот-доги, сэндвичи и закуски.

Заведение предлагает постоянную акцию — каждый седьмой кофе гостям готовят бесплатно.

В кафе можно поиграть в настольные игры: «Монополию», «Уно», «Эрудит», «Стремительные слова», шахматы, шашки и домино.

К Пасхе здесь пекут паски на заказ: классические с глазурью и безе, шоколадные и клубничные. Их можно заказать на сайте заведения.

Адрес: улица Васильковская, 53 К1

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

Цены: американо – 35 грн, капучино – 40 грн, матча лате – 60 грн, раф – 70 грн, какао – 45 грн, имбирный чай – 40 грн, чизбургер – 110 грн, хот-доги – 90 грн, картофель фри – 45 грн, гамбургер – 100 грн, сырные кольца – 130 грн.

Instagram

Ранее мы писали, что в Софиевской Борщаговке начало работу рыбное заведение «Селедочная» от сети гастролавок «Черноморка».

Фото: Pixel

Опубликовано: 10 апреля 2023
share share
«ДахаБраха» сыграют благотворительный концерт в Октябрськом дворце в Киеве «ДахаБраха» сыграют благотворительный концерт в Октябрськом дворце в Киеве В исторической части Львова хотят построить ЖК премиум-класса В исторической части Львова хотят построить ЖК премиум-класса В Полтаве демонтируют памятники Пушкину и двум советским генералам Ватутину и Зыгину В Полтаве демонтируют памятники Пушкину и двум советским генералам Ватутину и Зыгину В Киеве ввели в эксплуатацию отреставрированное здание Речного вокзала В Киеве ввели в эксплуатацию отреставрированное здание Речного вокзала Киевляне просят не перекрывать мосты во время воздушных тревог Киевляне просят не перекрывать мосты во время воздушных тревог На Оболони ночью вырубили 60 деревьев: фото На Оболони ночью вырубили 60 деревьев: фото Радиопрограмма про военный Киев получила награду в США Радиопрограмма про военный Киев получила награду в США Смотрите список лучших фильмов 21 века по версии The Hollywood Reporter Смотрите список лучших фильмов 21 века по версии The Hollywood Reporter
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.