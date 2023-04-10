Возле ВДНГ открыли кофейню Pixel с кофе, десертами и настолками

На улице Васильковской возле станции метро «Выставочный центр» открыли кофейню Pixel, пишет The Village. Украина.

Пока здесь предлагают кофе, кофейные напитки, авторские чаи и десерты. Однако вскоре в меню Pixel появятся блюда фаст-фуда, в том числе несколько видов бургеров, хот-доги, сэндвичи и закуски.

Заведение предлагает постоянную акцию — каждый седьмой кофе гостям готовят бесплатно.

В кафе можно поиграть в настольные игры: «Монополию», «Уно», «Эрудит», «Стремительные слова», шахматы, шашки и домино.

К Пасхе здесь пекут паски на заказ: классические с глазурью и безе, шоколадные и клубничные. Их можно заказать на сайте заведения.

Адрес: улица Васильковская, 53 К1

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

Цены: американо – 35 грн, капучино – 40 грн, матча лате – 60 грн, раф – 70 грн, какао – 45 грн, имбирный чай – 40 грн, чизбургер – 110 грн, хот-доги – 90 грн, картофель фри – 45 грн, гамбургер – 100 грн, сырные кольца – 130 грн.

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Ранее мы писали, что в Софиевской Борщаговке начало работу рыбное заведение «Селедочная» от сети гастролавок «Черноморка».

Фото: Pixel