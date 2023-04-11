На Арт-заводе «Платформа» открыли сезонную гастролокацию «Вход 6» с разными кухнями мира

Гастролокацию «Вход 6» на Дарнице, где объединили несколько кухонь мира, открыли на новый сезон.
Фудзона находится между Арт-заводом «Платформа» и ТЦ «Дарынок», пишет The Village.Украина.
«Вход 6» имеет сезонный формат. Фудзона будет работать уже второй год подряд, однако в 2023-м здесь обновили список заведений. В частности, на гастролокации можно будет попробовать:
Также на фудзоне будут работать кофейня BREWSELL, мангальная Papa Grey, бар с настойками «Чашка та Пляшка» и кальяны от Smoky Box.
Цены: плов – 100 грн, бургер с курицей – 185 грн, шашлык – 80 грн за 100 г, хумус на тарелке – 159 грн, боул с хрустящей корейской курочкой – 180 грн
Адрес: улица Магнитогорская, 1А
Режим работы: 11:00–21:00 (по будням); 11:00–22:00 (в выходные)
Ранее мы писали, что на Подоле открыли арт-пространство «Информатика» с кофе и десертами.
Фото: The Village.