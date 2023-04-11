На Арт-заводе «Платформа» открыли сезонную гастролокацию «Вход 6» с разными кухнями мира

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Ирина Маймур
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Гастролокацию «Вход 6» на Дарнице, где объединили несколько кухонь мира, открыли на новый сезон.

Фудзона находится между Арт-заводом «Платформа» и ТЦ «Дарынок», пишет The Village.Украина.

«Вход 6» имеет сезонный формат. Фудзона будет работать уже второй год подряд, однако в 2023-м здесь обновили список заведений. В частности, на гастролокации можно будет попробовать:

  • корейские роллы, жареный рис из кимчи, бибимпабы и боулы – от Asian Bowl;
  • израильские блюда – от PITA KYIV;
  • американские бургеры, картофель фри и дипы – от The Wall Street Burger;
  • ближневосточную кухню – от «Центр плову».

Также на фудзоне будут работать кофейня BREWSELL, мангальная Papa Grey, бар с настойками «Чашка та Пляшка» и кальяны от Smoky Box.

Цены: плов – 100 грн, бургер с курицей – 185 грн, шашлык – 80 грн за 100 г, хумус на тарелке – 159 грн, боул с хрустящей корейской курочкой – 180 грн

Адрес: улица Магнитогорская, 1А

Режим работы: 11:00–21:00 (по будням); 11:00–22:00 (в выходные)

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Ранее мы писали, что на Подоле открыли арт-пространство «Информатика» с кофе и десертами.

Фото: The Village.

Опубликовано: 11 апреля 2023
Платформа арт-завод Дарниця
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