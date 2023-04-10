На Подоле открыли арт-пространство «Інформатика» с кофе и десертами

На Константиновский открыли художественное пространство «Інформатика», где будут проводить выставки, лекции и музыкальные мероприятия.

Как сообщает The Village Украина, в «Інформатиці» можно будет приобрести вещи от локальных брендов, а художники могут выставлять свои работы на продажу.

Официальное открытие пространства намечено на 7 мая.

«Однако мы уже угощаем желающих задонатить на развитие проекта кофейными напитками, традиционным китайским чаем и вкусненьким», – говорят в команде заведения.

До официального открытия в «Інформатиці» хотят запустить алкогольную карту с авторскими коктейлями.

Цены : кофе – от 45 грн, фильтр – от 60 грн, чай улун – 80 грн, матча – от 85 грн, десерты (есть веганские и диетические) – от 50 грн

Адрес : ул. Константиновская, 16

Режим работы : 10:00-22:00

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Ранее мы писали, что в Софиевской Борщаговке начало работу рыбное заведение «Оселедцева» от сети гастролавок «Чорноморка».

Фото: The Village Украина