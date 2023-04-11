Три вида авторской шаурмы: в Киеве открылось третье заведение nunu

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Ирина Маймур
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Заведение с авторской шаурмой от Юрия Никитюка nunu начало работу в помещении ресторана Beef. Это уже третья локация сети, пишет The Village.

В nunu можно попробовать три вида шаурмы (со свининой, говядиной и курицей), бабагануш с лимонным джемом, мухаммаром, хумусом и мезе. Из напитков предлагают айран, фильтр и травяной чай.

Шаурма в заведении Юрия Никитюка – это томленное мясо, которое готовят 10 часов, лаваш собственного приготовления, а также овощная сальса, ореховая тхина и кинза вместо классических соусов.

В nunu уверены, что вскоре шаурма станет полноценной классикой в ресторанном меню вместе с пиццей, суши и бургерами.

Первое заведение nunu в августе 2022 года открылось на Позняках, второе — недавно на Центральном вокзале в кафе ONE LOVE.

Адрес: улица Шота Руставели, 11

Часы работы: 10:00-22:00

Цены: шаурма с курицей – 149 грн, шаурма со свининой – 149 грн, шаурма с говядиной – 170 грн, хумус – 120 грн, бабагануш с лимонным джемом – 120 грн, айран – 30 грн, фильтр – 40 грн

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Фото: The Village.

Опубликовано: 11 апреля 2023
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