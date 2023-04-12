Крафтовое пиво и стритфуд путин: на Подоле заработал арт-бар «Офензива»

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Ирина Маймур
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Возле станции метро «Контрактовая площадь» начал работу патриотически-мемный арт-бар «Офензива», пишет The Village.Украина.

В оформлении интерьера заведения использовали «крыло от сбитого вражеского СУ-34, мемы, оптику от БМП-1 и трофейную форму от оккупантов», отмечают владельцы бара.

В меню «Офензива» есть завтраки, супы, гарниры, горячие блюда, салаты и напитки.

К крафтовому пиву и сидру здесь можно заказать 4 вида канадского стритфуда путин (традиционный, с курицей, рыбой или грибами), рульку по-баварски и ирландское рагу.

По вечерам в заведении будут проводить концерты, поэтические вечера, открытые микрофоны и лекции.

Ранее в помещении «Офензива» располагался паб Chicagos, затем – заведение «Божевільні».

Адрес: улица Межигорская, 20

Часы работы: 16:00–22:00 (будние дни), 14:00–22:00 (выходные)

Цены: путин традиционный — 150 грн, путин с курицей — 200 грн, рулька по-баварски — 100 грн (за 100 граммов), ирландское рагу — 200 грн, свиное ребро — 300 грн, крафтовое пиво — от 70 грн до 120 грн, сидр сухой и грейпфрутовый — 70 грн

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Ранее мы рассказывали, что заведение с авторской шаурмой от Юрия Никитюка начало работу в помещении ресторана Beef.

Фото: The Village.

Опубликовано: 12 апреля 2023
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