Кофе, десерты и продукты от украинских мастеров: на Осокорках открыли кофейню-крафтшоп Pantone coffee

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Ирина Маймур
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На улице Княжий Затон открылось кафе с кофе и десертами Pantone coffee.

Там можно купить крафтовые изделия и продукты от украинских мастеров, пишет Posteat.

В помещении Pantone coffee объединили бар, места для работы за ноутбуком, стол для друзей и уголок для детей.

В большом зале есть стол, за которым можно и поработать, и собраться компанией на завтрак, встречу или бранч. Над столом установили интерьерную конструкцию. На ней будут менять декор в зависимости от сезона.

Вместо стульев в заведении поставили пуфы. Окна здесь панорамные. За ними расположены отдельные арки: их обустроили как места для рассадки.

К кофейным напиткам в Pantone coffee предлагают торты, макароны, круассаны, паштейши, сэндвичи, киши и торты. Отдельно в кафе работает магазин со вкусностями, чаями, полезными батончиками и приятными мелочами на подарок или для себя.

В настоящее время Pantone coffee работает в тестовом режиме.

Адрес: улица Княжий Затон, 14В

Режим работы: пн-пт с 8:00 до 20:00 и сб-вс с 9:00 до 20:00

Цены: эспрессо – 45 грн, капучино – 55 грн/70 грн, матча лате – 85 грн, чаи – 45 грн/80 грн, фреш – 95 грн

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Ранее мы писали, что возле станции метро «Контрактовая площадь» начал работу патриотически-мемный арт-бар «Офензива».

Фото: Pantone coffee

Опубликовано: 17 апреля 2023
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