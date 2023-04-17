Авторская кухня от победителя «МастерШеф»: на Лукьяновке открыли ресторан «Наши»

На улице Сечевых Стрельцов заработал ресторан «Наши» с авторскими блюдами.

Шеф-повар заведения – победитель 7 сезона кулинарного ТВ-шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский, пишет Posteat.

Главная особенность ресторана – мясо из смокера. Так называется устройство, в котором для приготовления пищи используют дым. Это коптильня и дровяная печь одновременно. Именно в смокере можно приготовить мясо способом барбекю.

В меню ресторана есть закуски, основные блюда, пасты, салаты, супы, гарниры и десерты. Также предлагают завтраки и ланчи.

Барная карта состоит из безалкогольных напитков, коктейлей, вина, игристого вина, пива и крепких алконапитков.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 30А

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Цены: тартар с говядиной — 270 грн, филе дорады на пару из шампанского — 380 грн, паста с курицей и эрингами — 270 грн, бриош с курицей и беконом — 235 грн, эспрессо — 60 грн

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Фото: «Наши»