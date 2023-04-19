Возле метро «Крещатик» открылась «Пиріжкова Тітка Клара»

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Мария Иващук
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На Лютеранской близ станции метро «Крещатик» открыли новое заведение «Пиріжкова Тітка Клара» . Это 23-е заведение сети.

Ранее на этом месте в течение 15 лет работало заведение «Буланжери» от «Сильпо» Resto.

В меню «Пиріжкова Тітка Клара» сладкие, соленые, постные, бездрожжевые и веганские пирожки, а также напитки, супы, салаты и десерты.

Цены: Пирожок соленый (с творогом, курицей, со шпинатом) – 36 грн, Сосиска в тесте – 46 грн, Пирожок сладкий в ассортименте (с яблоком, вишней, маком) – 29/31 грн
Адрес: ул. Лютеранская, 7/10
Режим работы : 08:00-21:00
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Ранее мы писали, что на улице Сечевых Стрельцов заработал ресторан «Наш» с авторскими блюдами. Шеф-повар заведения - победитель 7 сезона кулинарного ТВ-шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский.

Фото: The Village Украина

Опубликовано: 19 апреля 2023
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