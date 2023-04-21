На Саксаганского открыли ресторан турецкой кухни Bayraktar

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Валерия Гуржий
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В Киеве по улице Саксаганского открыли новый ресторан турецкой кухни под названием Bayraktar.

Об этом пишет The Village Украина .

В заведении можно отведать шашлык, кебабы, традиционное турецкое блюдо «Сач тава», а также пахлаву.

Цены: яичница с турецкой колбасой – 125 грн, кашарли-тост с сужуком – 250 грн, теплый салат с телятиной – 295 грн, борщ – 155 грн, кебаб-ассорти – 1770 грн (1500 г), бургер “Байрактар” 290 грн, пойдет с сыром – 170 грн, адана кебаб – 260 грн, алиназик – 350 грн, шашлык из баранины – 320 грн, лукум из телятины – 400 грн.

Адрес: улица Саксаганского, 87

График работы: 09:00-22:00

Ранее мы писали , что на улице Сечевых Стрельцов заработал ресторан «Наши» с авторскими блюдами.

Фото: Ресторан Bayraktar

Опубликовано: 21 апреля 2023
Ресторан київ відкриття
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