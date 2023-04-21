Кафе и гастромаркет с экзотическими фруктами и деликатесами: на Печерске открыли заведение «Артишок»

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Ирина Маймур
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В Печерском районе на территории ЖК «Французский квартал 2» заработало заведение «Артишок».

Основатели позиционируют его как «пространство отборных продуктов» с гастромаркетом, кафе и спотом со спешелти-кофе, пишет The Village.Украина.

В маркете продают овощи, экзотические фрукты и деликатесы. Также туда ежедневно доставляют хлеб из пекарни «Спельта» и макароны от Cakelab.

На втором этаже разместилось кафе с завтраками, пастами, горячими мясными и рыбными блюдами, супами и бургерами.

В заведении можно попробовать и приобрести более 500 видов вин.

Цены: сырники – 160 грн, омлет с фетой – 220 грн, салат с тунцом – 290 грн, паста с грибами – 250 грн, стейк из лосося – 350 грн, чизбургер – 220 грн, эспрессо – 65 грн

Адрес: ЖК «Французский квартал 2», улица Предславинская, 42

Режим работы: 08:00-23:00

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Ранее мы писали, что на Саксаганского открыли ресторан турецкой кухни Bayraktar.

Фото: «Артишок»

Опубликовано: 21 апреля 2023
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