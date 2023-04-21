На Ярославовом Валу открылся третий суши-киоск Shibuya от основателей «Пирожковая Тетя Клара»

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Ирина Маймур
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Суши-киоск Shibuya от Klara Group («Пирожковая Тетя Клара», Simona Ristorante) начал работу на Ярославовом Валу.

Это уже третья локация сети Shibuya. Суши-киоски работают также на Большой Васильковской и Нижнем Валу.

В заведении можно приобрести суши и роллы по демократичным ценам. Сеть назвали в честь района Шибуя в Токио. Там всегда людно, шумно и вкусно, рассказывают владельцы.

Кроме суши и роллов в заведении предлагают закуски, супы, салаты и десерты. Среди напитков есть кофе, чай, сок, вина, пиво и крепкий алкоголь.

Цены: «Филадельфия» с лососем – 398 грн, «Филадельфия» с угрем – 479 грн, ролл Shibuya с лососем – 389 грн, ролл с феликсом лосося и угорь – 399 грн, сет авторских роллов – 1700 грн, поке-боул с авокадо и манго – 335 грн, мисо-суп – 110 грн, моти – 90 грн

Адрес : улица Ярославов Вал, 20

Режим работы: 11:00 - 22:30

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Фото: Shibuya

Ранее мы писали, что в Печерском районе на территории ЖК «Французский квартал 2» заработало заведение «Артишок».

Опубликовано: 21 апреля 2023
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