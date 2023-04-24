Интерьер в стиле киберпанк и секретный вход: во Львове открыли азиатский лаунж-бар Katana

Во Львове напротив Национальной оперы открылся лаунж-бар в стиле киберпанк Katana.

Интерьер для него разрабатывало киевское архитектурное бюро Simpli, пишет The Village Украина.

В заведении пытались создать ощущение прогулки по ночным Гонконгам, Токио и Сеулу. Для этого помещение оформили в стиле киберпанк и аниме и использовали LED-экраны, голограммы и аудиореактивное неоновое освещение.

Заведение было разделено на 8 тематических зон. В частности, есть зона консолей PlayStation 5, стриммерская комната для подкастов, трансляций, диджей-сетов, магазин одежды и аксессуаров.

Вход в Katana лежит через магазин, расположенный в арке. Владельцы сравнивают его с секретным входом в гонконгских фильмах 90-х годов.

Katana разместили в подвале пятиэтажки, занесенной в реестр памятников архитектуры местного значения. Готовясь к открытию, здесь интегрировали кирпичную кладку, металлические арки и опоры в стилистику помещения.

Как отмечают владельцы, при создании бара они вдохновлялись футуристической культурой Японии и Южной Кореи. Поэтому у заведения есть сразу несколько форматов. Это изокая-бар, киберарена, лаунж-зона для дегустаций и чайных церемоний и тайная комната для настольных игр.

В баре предлагают авторские коктейли с добавлением азиатских и тропических ингредиентов. В частности – вариации на Long Island и Paloma или коктейль Umami Mary, где есть водка, настоянная на грибах шиитаке.

Также здесь можно выпить классические коктейли, саке, крафтовое пиво и хард-зельцеры от украинского производителя 2085 Brewery, биодинамические вина, спешелти-кофе и китайские чаи.

К напиткам предлагают корейские соления, разные виды кимбаба (роллы, завернутые в сушеные прессованные листья «морской капусты») и боулов, рис и лапшу вок.

На выходных в баре организуют тематические вечеринки, дегустации вина, саке, кофе и чаев, а также игры в мафию.

Адрес: улица Городоцкая, 2

Режим работы: 14:00–23:00

Цены: корейские соления — 120 грн маринованные грибы муэр с бамбуком — 140 грн, тофу стир фрай — 160 грн, лапша вок с курицей — 180 грн, коктейль Ноkkaido Iced Tea — 240 грн, лимонад Honey Mirabelle — 69 грн

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