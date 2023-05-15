Где купить веганское мясо и рыбу в Украине: растительные альтернативы от локальных брендов

Растительные альтернативы мяса и рыбы представлены в Украине не только популярными американскими брендами Beyond Meat и Good Catch, многие украинцы сами начали производить веганские котлеты для бургеров, альтернативы тунцу и кальмарам.

Узнайте где приобрести вегетарианское мясо, рыбу и морепродукты от локальных брендов.

Eat Me At

Предприниматель и основатель компании Etnodim Андрей Черуха запустил в Украине производство растительного фарша Eat Me At в 2020 году, вдохновившись американским Impossible Food. Предприниматель хотел создать альтернативу мясу по этическим причинам, ведь он выступает против жестокого обращения с животными.

Так он углубился в исследование темы производства мяса без животных и более двух лет пробовал изобрести удачный рецепт продукта. В то время как многие производители предлагают уже готовые продукты – котлеты или нагетсы, Eat Me At выбрал фарш для большей вариативности. Из него можно приготовить лазанью, пельмени, голубцы или макароны с соусом болоньезе. На сайте можно найти несколько десятков рецептов с продуктом.

Стоимость: фарш 350 г – 190 грн, 1400 г – 740 грн

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Vegetus

Харьковский бренд Vegetus уже 15 лет представлен на украинском рынке. Основатель компании Алексей Гонский отмечает, что Vegetus никогда не позиционировала свои изделия как заменители мяса. Компания больше позиционирует себя как бренд веганских продуктов из-за этических соображений. В линейке Vegetus можно найти колбасы, сосиски и котлеты для бургеров.

В основе котлет сейтан (пшеничный белок) и соевый белок.

Стоимость: сервелат пшеничный – 133 грн, котлеты для бургера – 155 грн

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GreenGo

Украинская компания веганских продуктов GreenGo в 2021 году представила свою первую разработку – растительные котлеты для бургеров GreenBeef. С тех пор ассортимент расширился и теперь производитель предлагает растительные креветки GreenShrimps, кальмары, лосось, тунец, фарш куриный, рыбный и говяжий и боксы для барбекю.

В состав растительного стейка входит соевый белок, крахмал кукурузный, пшеничный белок, подсолнечное и кокосовое масла.

Стоимость: растительные креветки – 107 грн, бургерная котлета – 220 грн/2 шт.

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Vega's

Растительные веган альтернативы от украинского производителя Vega's используют, в частности, сети "Білий Налив" Дмитрия Борисова и стрит-фуд сеть "ШоШо Vegan". В линейке мясных альтернатив можно найти сосиски с сыром, охотничьи сосиски, сервелат, соевый паштет и альтернативу вареной колбасы.

Стоимость: колбаса классическая – 90 грн, соевые сосиски – 90 грн

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Wanted Vegan

Компания Wanted Vegan выпускает растительные котлеты (для бургеров и по-киевски), нагетсы и фарш. Также производитель имеет линейку рыбных альтернатив – сашими со вкусом лосося и тунца.

Продукция Wanted Vegan содержит только растительные составляющие: гороховые и пшеничные текстурированные белки.

Стоимость: котлета по-киевски – 200 грн/2 шт., сашими со вкусом лосося – 160 грн

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Vegurman

Киевский производитель Vegurman создал растительную альтернативу красному и белому мясу на основе соевого и пшеничного белков. Растительное мясо предлагают использовать для бургеров, плова, пасты, пиццы. Также Vegurman в своей линейке имеет готовые блюда – митболы в соусе, веган болоньезе и снеки джерки из сои.

Стоимость: филе – 180 грн, веган кебаб – 99 грн

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Хорс

Хорс предлагает мясные альтернативы из сейтана. Здесь можно заказать сейтановый шашлык, амарантовую бастурму, сейтан вяленый в льняном масле, люля-кебаб с сыром тофу и овощами.