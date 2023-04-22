Во Вроцлаве открылся украинский «Белый налив»

Biały Nalew от Дмитрия Борисова открыли в польском Вроцлаве. Заведение работает на условиях франшизы, владельцами которой тоже являются украинцы.

Об этом пишет The Village Украина .

В заведении есть 60 посадочных мест и двухуровневая планировка. На первом этаже панорамные окна с видом на площадь Рынок, на улице планируют обустроить летнюю площадку. На нижнем этаже – DJ-зона и площадка для вечеринок.

В интерьере – люстры из бокалов, картины украинской художницы Ирины Писанко, неоновые надписи и зеленые растения.

Основные позиции в меню бара – это натуральные сидры и наливки. Есть также подарочные наборы в стилизованной сумке-сетке.

В меню заведения есть также свежие устрицы, хот-доги в классической булочке и масляном французском бриоше, которые выпекают специально для заведения, рассказывают владельцы.

Biały Nalew во Вроцлаве – первое заведение бренда за границей. В течение года сети откроют в Польше, Германии и Чехии.

Цены: сидр «Яблоко» на разлив – 9 злотых (примерно 79 гривен), яблочная наливка на разлив – 9,90 (приблизительно 87 гривен), классический хот-дог – 8 злотых (приблизительно 70 гривен).

Адрес: г. Вроцлав, Rynek 44, 50-116

График работы: 12:00–02:00

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