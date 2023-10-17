Гималайская, морская, мальдонская: как выбрать соль

Мы попросили Марко Черветти, гедониста и бренд-шефа ресторанных проектов Fozzy Group, рассказать о том, как отличаются разные виды соли и как правильно их использовать на кухне.

У меня дома всегда есть не менее 4-5 видов перца и 20 видов соли. Это базовые специи, которые имеют невероятный потенциал и целую вселенную оттенков вкуса. Я призываю вас больше внимания обращать и знакомые продукты, исследовать их, экспериментировать с ними и расширять свои гастрономические горизонты.

Гималайская каменная соль

У соли две основные категории. Есть соль из моря, а есть соль из горных пород, ее еще называют "каменная". Гималайская каменная соль – лучшая. Она всегда в кристаллах. Эта соль не растворяется в блюде моментально, поэтому она идеально сочетается с шашлыком или стейком. Добавляй его в готовое блюдо непосредственно перед подачей!

Морская соль

Морская соль бывает мелкая и мелкая. Мелкую используй, если тебе что-то нужно посолить всего один раз. А ок крутную морскую соль выбирай для супов, паст и других блюд, в которые ингредиенты добавляются постепенно.

Fior di sale

Известная соль Fior di sale – это соль в себе хлопьях: они образуются на постепенно испаряющейся поверхности морской воды. Fior di sale почти нерастворим. Она подходит к жареному мясу, рыбе и салатам.

Мальдонская соль

Мальдонская соль – одна из разновидностей Fior di sale. Она происходит из района Maldon в графстве Эсекс в Британии. Она более насыщенная, ее хлопья будто "взрываются" во рту ярким вкусом. Такой солью следует украшать уже полностью готовое блюдо, чтобы добавить еще вкусовые акценты.

Ароматизированные соли

Ароматизированные соли, которые сочетаются с разными травами и другими специями, тоже имеют право быть на твоей кухне. Причем, например, известная Сванская соль подходит не только к блюдам грузинской кухни, ее можно добавлять в печеные овощи и блюда с мясом.

Соль "Экстра"

Единственная соль, которую не стоит использовать для приготовления блюд – это соль "Экстра": в ней почти нет ни полезных микроэлементов, ни интересного вкуса.



Фото: monica.stawowy, Karolina Grabowska, Castorly Stock