Гімалайська, морська, мальдонська: як обрати сіль

Ми попросили Марко Черветті, гедоніста та бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group, розповісти про те, чи відрізняються різні види солі та як їх правильно використовувати на кухні.

У мене вдома завжди є щонайменше 4-5 видів перцю та 20 видів солі. Це – базові спеції, які мають неймовірний потенціал та цілий всесвіт відтінків смаку. Я закликаю вас більше уваги звертати та ці ніби знайомі продукти, досліджувати їх, експериментувати з ними та розширювати власні гастрономічні обрії.

Гімалайська кам'яна сіль

У солі дві основні категорії. Є сіль з моря, а є сіль з гірських порід, її ще називають "кам'яна". Гімалайська кам'яна сіль - найкраща. Вона завжди у кристалах. Ця сіль не розчиняється у страві моментально, тож вона ідеально поєднується з шашликом або стейком. Додавай її до готової страви безпосередньо перед подачею!

Морська сіль

Морська сіль буває дрібна і не дрібна. Дрібну використовуй, якщо тобі щось потрібно посолити всього один раз. А ок крутну морську сіль обирай для супів, паст та інших страв, в які інгредієнти додаються поступово.

Fior di sale

Відома сіль Fior di sale – це сіль у собі пластівцях: вони утворюються на поверхні морської води, що поступово випаровується. Fior di sale майже не розчиняється. Вона пасує до смаженого м’яса, риби та салатів.

Мальдонська сіль

Мальдонська сіль - один з різновидів Fior di sale. Вона походить з району Maldon у графстві Есекс в Британії. Вона більш насичена, її пластівці ніби "вибухають" у роті яскравим смаком. Такою сіллю варто прикрашати вже повністю готову страву, аби додати ще смакових акцентів.

Ароматизовані солі

Ароматизовані солі, які поєднуються з різними травами та іншими спеціями, теж мають право бути на твоїй кухні. При чому, наприклад, відома Сванська сіль підходить не тільки до страв грузинської кухні, її можна додавати до печених овочів та страв з м'ясом.

Сіль "Екстра"

Єдина сіль, яку не варто використовувати для приготування страв - це сіль "Екстра": в ній майже немає ані корисних мікроелементів, ані цікавого смаку.



Фото: monica.stawowy, Karolina Grabowska, Castorly Stock