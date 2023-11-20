«Чай и бутерброды были как причастие, обряд инициации»: Воспоминания о еде на Майдане

10 лет назад, 21 ноября, на странице Мустафы Найема появилось сообщение: «Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Репост всячески приветствуется!».



Это приглашение попить чаю сыграло не последнюю роль в том, чтобы тысячи людей вышли на улицу, которые отстаивали цивилизационный выбор страны. Так начался Евромайдан, а в результате – Революция Достоинства.



Кстати, термос Мустафы Найема сейчас хранится в музейной коллекции «Последней Баррикады».

Кухня на Майдане. Фото Юлия Сущенко

Горячий чай, бутерброды, кулиш или борщ на полевой кухне… Эти гастрономические образы всплывают в воспоминаниях многих участников Революции Достоинства. Тогда в волонтерских палатках украинцы получили неоценимый опыт совместного действия, который потом еще не раз понадобился нашему обществу.

Незнакомые люди становились за работу вместе, со всех уголков страны им везли продукты: сало, овощи, консервацию. Это быстро превращалось во вкусные бутерброды и горячие блюда и предлагалось всем, кто хотел согреться и поесть.



Мы попросили участников событий поделиться с БЖ своими воспоминаниями и фотографиями о том, какой была еда на Майдане.

Канапки и горячий чай – как причастие

Десятки людей рассказывают, как они либо «стояли на бутербродах» (готовили их в волонтерской палатке), либо ели бутерброды, которые на Майдане в течение нескольких месяцев предлагали всех прохожим.



Аврора Огородник, гастроэнтузиастка и автор канала «Модерная спижарка», вспоминает:

«С какой бы стороны ты ни приходил на Майдан, тебя встречала улыбающаяся или уставшая девушка, которая спрашивала: «Хотите бутерброды? А горячего чая? Что бы ни происходило вокруг, этот чай и бутерброды были как причастие.

Ты причащался и шел работать со всеми вместе. Еда не просто объединяла, она это делает всегда. Еда на Майдане была частью инициации».

Александр Заклецкий, эколог, фотограф, а сейчас военный ВСУ, вспоминает: «Канапки были повсюду. И от них было очень сложно отказаться, настолько с душой их и делали и предлагали. А в дни, когда все пылало, девочки и ребята, которые делали бутерброды, вдруг переключились на разлив коктейлей. Но бутерброды все равно были!».

Коктейли Молотова на Майдане. Фото Александра Заклецкого

Дарья Анцибор, ученый-антрополог, добавляет:

«Я разносила бутерброды 20 февраля, через час после расстрелов. Они никому не лезли, но все их делали и все постоянно просили раздавать их. И все их брали и говорили: «Да зачем вы их раздаете? Здесь опасно». Но была необходимость делать хотя бы что-то.

А перед тем я забегала в аптеку, и все там с одним и тем же списком стояли, скупали лекарства. И какая-то бабушка прямо в аптеке дала мне литровую банку бульона и попросила передать горяченького, потому что пока она дойдет, он остынет. Так я с лекарством и бульоном и прибежала на Майдан тогда».

Как были устроены кухни на Майдане

Аврора Огородник говорит: «Я присоединилась, когда начали строить кухню под Стелой. Где-то на третий день после избиения студентов.

Меня привлек знакомый, а я уже приобщила рестораторов. Они устроили там вполне профессиональную кухню. Там всегда была очередь за горячими напитками.

Помню смешной случай, когда в этой очереди кто-то спрашивал: «Есть ли кофе на овсяном молоке? А тростниковый сахар? Как это нет?"

Дарья Крикунова, гастроблогерка, основательница бренда Brave Bee, работала на волонтерской кухне в Октябрьском дворце. Вот ее воспоминания: «Активное участие в Революции Достоинства для меня началось с кухни. По традиции, революции у нас начинаются в собачий холод, а это значит, что всем хочется согреться и поесть.

Кухня в Жовтневом дворце. Фото со страницы "Не Злий Майдан"

Очень скоро по периметру Майдана появился ряд кухонь. Я попала на одну из них в Октябрьском дворце. Там меня встретила куча продуктов (запасы пополнялись так быстро, что никто не разбирался, каких именно) и толпа людей, которые хотели чаю и поесть. В первый раз я увидела так много сала во всех возможных формах в одном месте.



Но если уж я – тот человек, который везде умеет во всем наводить порядок, то именно этим я быстро и занялась. Друзья начали готовить дома и привозить килотонны еды».



Дарье так хорошо удалось организовать работу кухни, что люди, приходившие поесть в Жовтневый, были уверены, что все это готовит команда какого-нибудь ресторана или кейтеринговой компании. Позже Дарья перешла в медицинскую службу Майдана.

«Мальтийская служба помощи». Фото Александра Заклецкого

«Мальтийская служба помощи» из Ивано-Франковска развернула на Майдане большую полевую кухню: там ежедневно готовили по 3000-4000 порций овощных супов и горячих каш и до 15 000 порций чая.



Еще одну полевую кухню устроили в казацком лагере. Ярослав Козак вспоминает, как там готовили кулиш, бограч и другие блюда:

«Знакомые решили варить кулиш, кормить людей в казацком лагере. Вообще огромный котел покупали для туристических целей, но он пригодился.

Работали по сменам. Я, например, чаще всего приходил днем. Всегда пытался готовить что-нибудь новое, интересное. Надо было привыкнуть сразу готовить на большое количество людей. Зимой на улице нарезать продукты было сложно, так что мы просили друзей привозить овощи уже почищенные, нарезанные, это упрощало жизнь.

Вообще нам почти сразу навезли две палатки продуктов. Люди на кухне менялись, но была одна женщина в возрасте, которая была там все время: она единственная знала, куда и как продукты нужно складывать и как потом в том всем найти приправу или что-нибудь другое.

Иногда мы выбегали за чем-то необходимым в магазин в Глобусе, там нас пропускали без очереди.

Очень скоро жизнь там вошла в свой ритм. С регулярными объявлениями в стиле: «Приехало много курятины, ищем, кто порубит», графиком дежурства возле котла, каким-то планом меню. Были и неожиданные моменты. Например, какие-то рыбаки привезли кучу осетра и мы должны были придумать, как быстро из этого приготовить уху.



Некоторые люди жили в курине по несколько дней, если не недель. Поэтому я отдельно еще иногда готовил что-то вкусное для команды: например, однажды привез плов. Курень стал местом встречи для людей со всех уголков страны. Когда было время, я старался не только готовить, угощать, но и проводить импровизированные экскурсии по Майдану».

Позже Ярослав Козак будет готовить «евромайдановский кулиш» на полевой кухне железнодорожного вокзала во Львове: после полномасштабного вторжения это место стало перевалочным пунктом для тысяч переселенцев.

Мирон Спольский, пластун, общественный деятель и основатель пиццерии «Везувио» , также принимал участие в Революции достоинства:

«Помню, как прочитал пост Мустафы, пришел на Майдан, встретил Егора Соболева. Он говорит, что многие люди скоро проголодаются и неплохо было бы позаботиться о еде. И там мы до последнего дня кормили всех пиццей: у нас было особое место под Монументом Независимости».

В первом выпуске «Вече», вестнике Евромайдана, от 3 декабря можно увидеть список заведений неподалеку, которые предлагали еду и горячие напитки участникам: FOODTOURIST приглашал на чай, кофе и бульон, клуб “44” – на напитки и бутерброды, “Сушия” предлагала напитки и давала возможность зарядить телефон.

Продукты, вкусы и авторские рецепты

Ирэна Карпа принесла на Майдан тыквенный суп. Фото Александра Заклецкого

В социальных сетях все еще можно найти списки продуктов, которые в первую очередь просили приносить на Майдан. Так, на Михайловскую в декабре просили привези хлеб, творог, колбасу, сало, паштет и тушенку.



В палаточный городок, кроме теплых вещей и батареек, просили передавать фрукты, горячие готовые блюда и заготовки для них.



Вот детализированные советы по поводу того, что стоило, а что не стоило приносить: «Не несите россыпной чай…Времени заваривать или разворачивать не будет. Растворимый кофе всегда нужен. Каши быстрого приготовления пойдут на ура. Если принесете что-нибудь горячее, например кашу с колбасой, то вам будет +100 в карму. Не несите сало куском, на морозе его невозможно распилить. Лучше перекрутить с чесноком и зеленью и нести так. Не несите соленья. На морозе превращаются в камни. Лучше кетчуп или майонез.

Принесите что-нибудь, что поможет сохранить тепло еды – одеяла или полотенца. Посуда одноразовая всегда нужна. Нужны простые кастрюли для костра».

Журналистка Юлия Сущенко вспоминает, как она провела один из дней на кухне Майдана:

«Такое количество продуктов я еще никогда в жизни не перерабатывала. В течение шести часов 10 человек (потом больше) нарезали, готовили, раздавали, пытаясь накормить и согреть тысячи людей. Вот что значит настоящая "адская кухня".

Колбаса, хлеб, сало, сыр, лук, чеснок, сало, сало, очень много сала... Варили суп, кашу, очень вкусную, с мясом, плов, сотни сосисок, лапшу, бульон... А между тем люди продолжали нести продукты, воду, дрова, пирожки...»

Александр Заклецкий делится воспоминаниями об авторских рецептах Майдана:



«Один из первых борщей делали как раз у Лядских ворот, и это была настоящая мистерия, в которую были вовлечены многие, что-то резали или натирали.

А еще были шашлыки! После первого неудачного штурма Майдана люди радостно начали строить баррикады, ставить палатки. Мальчишка из оранжевой палатки, которую только что поставили на газоне Майдана Незалежности, принялся собирать мангал.

"Если уже палатку поставили, то не пожарить шашлыки - это грех", - улыбнулся он мне. "Но так, чтобы газон не испортить!", - добавил он хозяйственно.

Моя подружка делала для майдановцев вкуснейшие имбирные чаи. Ирэна Карпа кормила тыквенным крем-супом.

Шашлыки на Майдане после штурма

Еще я варил куриный бульон и гороховый суп для протестующих. Рецепт максимально прост: покупаете куриный бульонный набор, сдираете кожу, а дальше курицу варите с добавлением ароматного и черного перца, лаврового листа, лучка, чеснока на медленном огне в течение 5-6 часов в огромном баняке. Из двух баняков выходило 6 литров куриного бульона. Ну, а дальше этот бульон солили и заливали в пластиковый бутыль. Или в бульон засыпали заранее размоченный горох, далее так же на медленном огне варили. На финальных стадиях в такой гороховый суп добавляли зажарку из лука, моркови и обжаренных кусочков колбасы».

Фото: Александр Заклецкий, Юлия Сущенко, Ольга Троханчук