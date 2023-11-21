Этот день 10 лет назад: Как в Киеве начинался Евромайдан и Революция достоинства

21 ноября 2013 года, накануне Вильнюсского саммита восточного партнерства, Кабинет министров Украины решил приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Распоряжение обнародовал Премьер-министр Николай Азаров.

Соглашение готовили с 1998 года, его должны были подписать в Вильнюсе 28 ноября, но, как утверждают источники СМИ, после тайной встречи путина и Януковича в Сочи, украинские власти изменили свои намерения и отказались от подписания.

Пост Мустафы Найема с призывом выходить на Майдан 21 ноября 2013

В тот же день в социальных сетях начала распространяться информация о начале общественных акций сопротивления. Самый большой резонанс вызвал пост в Facebook журналиста и активиста Мустафы Найема: «Встречаемся в 22:30 под Монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонты, чай, кофе, хорошее настроение и друзей» .

В тот вечер на Майдане Незалежности собралось около полутора тысяч человек. Многие решили провести ночь на Майдане.

На следующий день Окружной суд Киева принял постановление, которым запретил устанавливать малые архитектурные формы в виде палаток, киосков, навесов, в том числе временных и передвижных. Запрет был установлен с 22 ноября 2013 по 7 января 2014 и распространялся на Майдан Незалежности, улицы Крещатик и Европейскую площадь.

Со второй половины дня 22 ноября количество людей на Майдане Незалежности начало расти. Днем на месте собраний протестующих начали устанавливать металлическое ограждение и рождественские киоски, появились бойцы Беркута. Вечером на митинге уже собралось около 5 тысяч человек.

Утро 23 ноября на Майдане Незалежности началось с толкотни протестующих с милицией, которая пыталась оттеснить митингующих для установки новогодней елки.

Самые массовые акции прошли в воскресенье, 24 ноября. В столичном парке Шевченко собралось около 5 тысяч участников мирного шествия в поддержку евроинтеграции, которые с государственными флагами и флагами Евросоюза отправились по Бульвару Шевченко через Крещатик к Европейской Площади. По разным оценкам, в результате там собралось от 60 до 100 тысяч граждан. Активисты объявили о бессрочной акции протеста, пока не будет подписано Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

Днем на улице Грушевского под зданием правительства произошло столкновение милиции с митингующими. Несмотря на решение суда, представители объединенной оппозиции установили на Майдане брезентовые палатки и тенты «штаба европейского майдана».

Протесты продолжились в последующие дни и набирали обороты. 30 ноября "Беркут" брутально разогнал студентов на Майдане, после чего в центр города вышли сотни тысяч человек, а события переросли в драматическое противостояние властей и людей и закончились расстрелом протестующих и побегом президента Виктора Януковича в россию.

Евромайдан длился 92 дня – до 22 февраля 2014 года.

Фото: УНИАН, "Украинская Правда", AFP, Ukrinform, BBC News Украина, Александр Клименко