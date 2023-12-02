Молоко от искусственного интеллекта и мясо из конопли: что будет есть человечество в будущем

Разработки на рынке еды продолжают поражать. Среди них: мясо из микроводорослей, молоко от искусственного интеллекта, сироп из березового сока, ноотропные напитки, улучшающие мышление, и мед в виде добавляющего энергии геля. И это еще не весь список новинок, формирующих новый потребительский опыт.

О главных трендах и новостях в сфере foodtech в рубрике Еда будущего рассказываем вместе с изданием NEWFOOD .

Тренды

Едой будущего станут микроводоросли — инвесторы уже несут деньги . Очередной стартап привлек инвестиции (на этот раз около миллиона евро) для выращивания микроводорослей и разработки функциональных ингредиентов для растительной пищи. Также из них можно готовить полезные напитки.

Верблюжье молоко сдвинет позиции коровьего и даже растительного. Об этом говорится в отчете исследовательской компании Fact.MR. Увеличение популярности верблюжьего молока объясняется его пищевыми свойствами, в частности очень низким содержанием лактозы. Единственным тормозным фактором остается высокая цена на это молоко.

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Новости

Украинская компания имеет муку из мака и конопли, которая снижает риск сердечных заболеваний . Компания «Агроснаб» (ТМ Фильварок) выпустила в 2023 году очередную новинку – муку из маковых зерен. Его мелеют из очищенного и обезжиренного мака украинского производства. Маковая мука такая же необычная, как и остальной ассортимент бренда – конопляная, подсолнечная, соевая, рисовая и даже кокосовая.

Финны сварили сироп из березового сока. На получение литра сиропа уходит 100–140 литров сока. По вкусу березовый сироп кисло-солоноватый, и скорее напоминает соевый соус или уксус. Использовать его можно так же – добавлять к маринадам, соусам или поливать сладости.

Стартап собирает $1 млн на "напиток для мышления" . Она выпускается под брендом NERD Focus и состоит из смеси ноотропов, адаптогенов и кофеина. Это обеспечивает продолжительное ощущение энергии и улучшение когнитивных функций.

Мясо из конопли просят не ассоциировать с каннабисом . Польская биотехнологическая компания Hempeat на выставке в Лондоне продемонстрировала интересный способ использования семян конопли. Hempeat превратила зерна в функциональные ингредиенты, из которых изготовила растительное мясо, котлеты и фрикадельки. Продукты также содержат пшеничный и гороховый протеин, сушеные овощи, соль, сахар, специи и приправы. Hempeat продвигает новую еду очень осторожно, чтобы ее не ассоциировали с каннабисом, ведь «это совсем другой продукт».

Профессиональных спортсменов будут кормить медом в виде геля . Такой разработала компания Mellifera из Болгарии. Мед составляет 90% готового продукта.

Молоко по рецепту от искусственного интеллекта превзойдет животное , обещает нидерландская компания Vivici, недавно запартнерившаяся с платформой для клеточного программирования Ginkgo Bioworks. Компании займутся разработкой лучшей версии традиционного продукта.

Энергетик из священного дерева индейцев бодрит лучше кофе . Секретный ингредиент напитка — листья йерба мате , содержащие кофеин. Такой компонент высвобождает энергию более плавно, чем другие энергетические напитки — без резких приливов и падений. Кроме того, напиток содержит 24 витамина, минералы и 15 аминокислот.