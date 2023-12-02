Молоко від штучного інтелекту та м’ясо із конопель: що їстиме людство у майбутньому

Розробки на ринку їжі продовжують вражати. Серед них: м’ясо із мікроводоростей, молоко від штучного інтелекту, сироп із березового соку, ноотропні напої, що покращують мислення, та мед у вигляді гелю, який додає енергії. І це ще не весь перелік новинок, які формують новий споживчий досвід.

Про головні тренди та новини у сфері foodtech у рубриці Їжа майбутнього розповідаємо разом з виданням NEWFOOD.

Тренди

Їжею майбутнього стануть мікроводорості — інвестори уже несуть гроші. Черговий стартап залучив інвестиції (цього разу – близько мільйона євро) для вирощування мікроводоростей і розробки функціональних інгредієнтів для рослинної їжі. Також з них можна готувати корисні напої.

Верблюже молоко посуне позиції коров’ячого і навіть рослинного. Про це йдеться у звіті дослідницької компанії Fact.MR. Збільшення популярності верблюжого молока пояснюється його харчовими властивостями, зокрема дуже низьким вмістом лактози. Єдиним гальмівним фактором залишається висока ціна на це молоко.

Підбірки

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Новини

Українська компанія меле борошно із маку та коноплі, яке знижує ризик серцевих захворювань. Компанія «Агроснаб» (ТМ Фільварок) випустила у 2023 році чергову новинку — борошно із макових зерен. Його мелють з очищеного і знежиреного маку українського виробництва. Макове борошно таке ж незвичне, як і решта асортименту бренду – конопляне, соняшникове, соєве, рисове і навіть кокосове.

Фінни зварили сироп із березового соку. На отримання літра сиропу йде 100-140 літрів соку. На смак березовий сироп кисло-солонуватий, і скоріше нагадує соєвий соус або оцет. Використовувати його можна так само — додавати до маринадів, соусів або поливати солодощі.

Стартап збирає $1 млн на “напій для мислення”. Він випускається під брендом NERD Focus і складається із суміші ноотропів, адаптогенів і кофеїну. Це забезпечує тривале відчуття енергії та покращення когнітивних функцій.

М’ясо із конопель просять не асоціювати з канабісом. Польська біотехнологічна компанія Hempeat на виставці у Лондоні продемонструвала цікавий спосіб використання насіння конопель. Hempeat перетворила зерна на функціональні інгредієнти, з яких виготовила рослинне м’ясо, котлети та фрикадельки. Продукти також містять пшеничний і гороховий протеїн, сушені овочі, сіль, цукор, спеції та приправи. Hempeat просуває нову їжу дуже обережно, аби її не асоціювали з канабісом, адже «це – зовсім інший продукт».

Професійних спортсменів годуватимуть медом у вигляді гелю. Такий розробила компанія Mellifera з Болгарії. Мед становить 90% готового продукту.

Молоко за рецептом від штучного інтелекту перевершить тваринне, обіцяє нідерландська компанія Vivici, яка нещодавно запартнерилась з платформою для клітинного програмування Ginkgo Bioworks. Компанії займуться розробкою кращої версії традиційного продукту.

Енергетик зі священного дерева індіанців бадьорить краще за каву. Секретний інгредієнт напою — листя йерба мате, яке містить кофеїн. Такий компонент вивільняє енергію плавніше, ніж інші енергетичні напої — без різких припливів та падінь. Окрім того, напій містить 24 вітаміни, мінерали та 15 амінокислот.