30 заведений, открывшихся в Киеве в ноябре

Книжные магазины с кофе и пирожными, ресторан со шведским столом, львовские чебуреки и кебабы, новые кофейни возле дома, бар с хип-хоп вечеринками, окошко c онигири, мексиканские и кубинские блюда, авторские наливки украинского производства.

Рассказываем о новых местах, появившихся в Киеве в последний месяц осени.

Заведение на Соломенке открыла команда из Львова. Готовят 14 видов чебуреков и янтиков: с бараниной, с уткой по-пекински, с лисичками и белыми грибами, креветками и сыром и другие. Специально для Киева разработали чебурек с яблоками и корицей. 100% его стоимости передается в ВСУ.

Также можно заказать закуски, боулы и супы. В барной карте – вино, холодные и горячие коктейли, а также айран.

Первый Четыре Чебурека Prosecco Bar начал работу во Львове пять лет назад. Недавно еще одно заведение появилось в Ивано-Франковске.

Цены: классический чебурек – 84 грн, чебурек или янтик с креветками и сыром – 179 грн, чебурек с тунцом – 94 грн, чебурек с яблоком и ванильным мороженым – 84 грн, баклажановый крем-суп – 109 грн, боул с курицей , пахлава с медом и орехами – 94 грн, белый глинтвейн – 120 грн, вино – от 88 грн за бокал.

Адрес: ул. Соломенская, 16

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Бар, где проводят вечеринки, посвященные хип-хоп культуре. В меню заведения – алкогольные коктейли, кофе, лимонады, бургеры, салаты и закуски.

Цены: Виски сауэр - 250 грн, Континенталь сауэр - 250 грн, Кловер клаб - 250 грн, Апероль шпритц - 250 грн, сырная тарелка - 445 грн, брускетты с лососем - 195 грн, тартар из телятины - 80 грн, греческий салат – 175 грн, бургер с телятиной – 250 грн, капучино – 60 грн, лимонад – 90 грн.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 21

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Очередное заведение от ресторатора Дмитрия Борисова начало работу в Доме художника. Раньше в этом помещении была столовая «Галерея вкуса».

Это 25-я сидерия сети "Белый налив" в Украине и одна из самых больших в Украине. Здесь могут разместиться 50-70 гостей, а также обустроена сцена, где будут проводить музыкальные и комедийные вечера.

Как и в других заведениях сети, в новом Белом наливе все блюда и напитки стоят от 39 гривен, также есть попап-меню Dogs&Burgers с крафтовыми бургерами.

Цены: яблочный сидр — 39 грн, яблочная наливка — 39 грн, пунш — 59 грн, устрица — от 49 до 69 грн, классический хот-дог — 49 грн, хот-дог "Цезарь" — 69 грн, кесадилья с ананасами и курицей – 69 грн.

Адрес: Львовская площадь, 1/5

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Новый книжный магазин-кафе на Золотых Воротах - первое заведение будущей сети. Планируется, что Book.ua откроются не только в крупных городах, но и в маленьких городках по всей стране.

Книжный магазин-кафе в столице расположился в историческом здании 1861 года с видом на золотые Ворота, Ярославов Вал и дворик дома Подгорского («Замка барона»). Гостей ждут книги, кофе и десерты. Можно приходить с животными.

Цены: фильтр-кофе – 60/70 грн, капучино – 60/80 грн, латте – 70/100 грн, какао – 60/90 грн, матча – 100/110 грн.

Адрес: ул. Николая Лысенко, 2/1

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Тринадцатое кафе сети Brewsell открылось в бывшем помещении Lion Bar. Это заведение от соучредителя Lion Coffee.

Готовят классические кофейные напитки и фильтр-кофе, можно заказать напитки на растительном и безлактозном молоке. Также есть особые позиции: синабон-кофе, чери-какао и лавандовый кофе. Еще в заведении предлагают чай масала, напитки из матча и молочные коктейли.

Цены: эспрессо – 39/49 грн, фильтр-кофе – от 59 грн, капучино – 59/79 грн, какао – от 59 грн, чери-какао – от 74 грн, флет-вайт – 69 грн, синабон-кофе – 84 грн, раф – 79 грн, капуоранж – 99 грн, чай – 59 грн.

Адрес: БЦ Astarta, ул. Нижний Вал, 65

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Еще одна кофейня Grky открылось у Золотых Ворот. Ранее сеть называлась «Горький», она в основном развивает кофейни в формате to go.

Концепцию нового заведения определяют как «кафе у дома». Кроме кофе, гостям предлагают чай, матча и какао, можно заказать напитки на растительном и безлактозном молоке. Также есть сэндвичи и десерты.

Цены: двойное капучино — 63 грн, флет-вайт — 51 грн, фильтр-кофе — 40/55 грн, какао — 58/68 грн, сэндвич с курицей и фетой — 95 грн, макарон — 58 грн, трубочка со сгущенкой 38 грн.

Адрес: ул. Ярославов Вал, 31/19

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Сразу два новых заведения сети I Love Kebab начали работу в Киеве – на Крещатике на месте «Хлебного» и возле Контрактовой площади. В меню – разнообразные кебабы, в том числе с рыбой и веганские, легкие закуски и напитки.

Сеть I Love Kebab начала работу во Львове в 2017 году. По всей Украине работает около 85 заведений, шесть находятся в Киеве и области.

Цены: кебаб — 130 грн, кебаб с тунцом — 135 грн, кебаб в булке — 130 грн, вегетарианский кебаб — 110 грн, бокс с нагетсами и картофелем фри — 145 грн, сыр фри — 55 грн, картофель фри — 55 грн - 60 грн, эспрессо - 30 грн, капучино - 35 грн.

Адрес: ул. Крещатик, 32; ул. Нижний Вал, 19/21

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Кофе и вилка

Кофейня с завтраками и вином в ЖК The Lakes возле станции метро "Демеевская". Предлагают классические и авторские кофейные напитки, чай, а также десерты: чизкейк с шоколадной глазурью и фундуком, львовский сырник, печенье, пирожные с заварным кремом, трубочки со сгущенкой, макароны с тройной порцией крема и сладости без сахара.

Адрес: пер. Ясиноватский 10

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Кофеманка

Семейное кафе в ЖК "АкадемПарк" в 20 минутах пешком от станции метро Житомирская. Приглашают на кофе, сэндвичи, бургеры, макароны 26 разных вкусов, пончики и другие десерты. Кофе можно заказывать с собой.

В кафе проводят киносеансы, можно поиграть в игры, для детей есть книги и игрушки.

Цены: макарон — 65 грн, пирожное "Картошка" — 60 грн, пирожное "Цитрон" — 65 грн, трубочка со сгущенкой — 25 грн, эспрессо 30/50 грн, флэт уайт — 60 грн, какао — 50 грн.

Адрес: бульв. Вернадского, 24

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Пятый книжный магазин-кафе сети открылся в Киеве возле Майдана Незалежности. Здесь есть книги от разных издательств, кофе и десерты.

Адрес: ул. Михайловская, 18-А

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Кофейню на Соломенке открыла семейная пара. Предлагают все виды кофейных напитков, какао, чаи, комбуча и лимонады. К ним есть пироги, торты и пирожные, киши и сэндвичи.

В заведении действует скидка для военных 10%.

Цены: эспрессо – 35/45 грн, флэт-вайт – 65 грн, фильтр-кофе – 50/60 грн, тыквенный латте – 75 грн, какао – 50/70 грн, имбирный чай – 65/120 грн, наполеон (кокосовый, фисташковый) — 85 грн, шу — 65 грн, канеле — 45 грн, паштейши — от 55 грн, кош — 135 грн, сэндвичи — от 125 грн.

Адрес: Воздухофлотский проспект, 18/2

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Стритфуд-локация с онигири и десертами на основе чая матча у Золотых ворот. Работает в формате to go – заказ выдают через окошечко.

Онигири – треугольный японский "пирожок" из риса и начинки, завернутых в норе. На выбор есть девять вариантов блюда, в том числе для веганов. При заказе десяти онигири доставка по городу бесплатная.

Цены: онигири с тунцем в японском майонезе — 155 грн, онигири с лососем и филадельфией — 155 грн, онигири с креветкой — 155 грн, онигири с хияши вакаме — 145 грн, онигири с курицей терияки — 145 грн, seicha - 90 грн, фильтр - 60 грн

Адрес: ул. Владимирская 40/2

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Новое заведение сети стритфуда «Котлета по-киевски» открылось на Подоле в формате «to go». На выбор предлагают пять видов котлет: классическую, с грибами и сыром, с «Филадельфией» и шпинатом, с чеддером и паприкой, чеддером и перцем халапеньо. Также в меню добавили пюре по-киевски.

Из напитков есть пиво, сидр, лимонады и крафтовые наливки. На сидры и наливки действует постоянная акция «1+1=3».

Цены: классическая котлета – 95 грн, с грибами и сыром – 105 грн, с чеддером – 105 грн, с сыром чеддером и халапеньо – 195 грн, с «Филадельфией» и шпинатом – 105 грн, картофель фри – 60 грн, борщ в хлеб стаканчика – 109 грн, салат КиевСлоу – 65 грн.

Адрес: ул. Константиновская, 17

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Lebeerty

Пивная Lebeerty переехала и теперь ждет гостей по новому адресу. В ассортименте заведения – 17 сортов разливного пива, пиво в банках, сидры, безалкогольные напитки. К пиву предлагают сушеную рыбу и кальмары, а также чипсы и орешки.

Цены: пиво "Ополье корифей" — 69,90 грн, "Биртейль смоки айленд" — 79,9 грн, Stella — 129,90 грн, сидр лесная ягода/дыня/яблоко - 69,9 грн, сушеная рыба/кальмары — от 65 грн за 100 г, домашние гренки – 40 грн.

Адрес: ул. Джона Маккейна, 31

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“Львовские круассаны” на Крещатике

Очередное заведение сети «Львовские круассаны» открылось в центре столицы. Меню традиционное: круассаны соленые и сладкие начинки, кофейные напитки, чай, молочные коктейли, лимонад.

Цены: круассан-чизбургер — 109 грн, "Галицкий" — 79 грн, "Амстердам" с селедкой — 89 грн, "Курица паприк" — 85 грн, "Филадельфия с лососем" — 125 грн, круасан с шоколадом и бананом — 75 грн , крем-латте "Соленая карамель" — 75 грн, капучино XXL — 49 грн.

Адрес: ул. Крещатик, 24

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MaDiNo

Кафе и бар с кубинскими и мексиканскими блюдами на Печерске. Блюда здесь готовят по расписанию: завтраки подают с восьми утра до 12:30, обеденное меню с кесадильей и пастой - до 17:30, а с 18:00 готовят вечерние тостады и тапас. На протяжении всего дня можно заказать первые блюда и салаты.

Из напитков предлагают кофе, матч и чай, а также алкогольные коктейли. Также есть десерты: пирожные, торты и конфеты.

Цены: соленые сырники "Четыре сыра" — 210 грн, салат с хамоном и грушей — 265 грн, тунец на гриле с ананасом — 350 грн, паста "Карбонара" — 265 грн, тостада с томатом, сыром и грушей — 195 грн, тыквенный суп с креветками – 210 грн, чизкейк – 175 грн, эспрессо – 40 грн.

Адрес: ул. Джона Маккейна, 35/23

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Man chester

Бар с кальянами, открывшийся в ЖК Новая Англия неподалеку от станции метро Васильковская. Предлагают игристое вино, классические коктейли, алкогольные напитки, пиво, а к ним – чипсы и бургеры. Также есть кофе и чай.

Цены: коктейли в ассортименте (апероль шприц, джин-тоник, ром-кола, другие) – 160 грн, пиво – от 55 грн, бургеры – от 189 грн, аренда кальяна – от 380 грн.

Адрес: ул. Михаила Максимовича, 28д/33

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Коктейльный бар "Минус первый" открылся в обновленном формате. За реновацию отвечал Павел Полторакин (Yellow Place), в ее основу была заложена идея создания комфортного пространства для времяпрепровождения одному или с друзьями.

В меню бара – классические напитки и авторские коктейли, также планируются коктейли на основе вин и сидров. Чтобы гости могли видеть все процессы приготовления напитков, в заведении сделали низкую барную стойку.

Цены: Prospector — 215 грн, 20th Century — 215 грн, French 75 — 215 грн, Chrysanthemum — 215 грн, Fino Daiquiri — 215 грн, Bamboo — 215 грн, Coronation — 215 грн, Habanero Bubble Gym 230 грн, Chamomile Habanero – 230 грн, Dill Pepper – 230 грн, Pistachio Basil – 230 грн, Mint Choco – 230 грн.

Адрес: ул. Гончара, 15/3

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Ресторан со шведским столом открылся у метро «Олимпийская». Концепцию заведения владельцы определяют как «современная столовая на каждый день в бизнес-центре столицы».

В меню "Морвы" - преимущественно блюда украинской кухни. Есть сырники, вареники, деруны, жареный картофель, борщ, бутерброды с подбрюшиной и салом, и главная фишка - бутерброд "Морва", как в школьной столовой, запеченный с ветчиной, грибами и сыром

Цены: бутерброд "Морва" — 161 грн, сырник со сгущенкой и халвой — 213 грн, ленивые вареники с вишней — 201 грн, яичница с подбрюшком и томатами — 189 грн, банош с козьим сыром — 187 грн. грн, торт "Наполеон" — 157 грн, капучино — 71 грн.

Адрес: ул. Антоновича, 44

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Ресторан средиземноморской кухни возле Цирка. Здесь готовят итальянские и испанские блюда, ценят южный вайб и вдохновляются сюрреалистическим искусством Дали.

Хиты меню – паэлья с мидиями, тигровыми креветками, кальмарами и артишоками, а также три вида ризотто. Также готовят пиццу и пасту, испанские тапасы, завтраки подают весь день. На десерт можно заказать шоколадный фондан.

Цены: тапас с хамоном и грушей — 55 грн, печеный картофель — 190 грн, паэлья с морепродуктами и артишоками — 275 грн, ризотто с грибами — 275 грн, пицца «5 сыров» — 340 грн, курица миланезе — 290 грн, творожники крем-сыром и манго – 150 грн, бокал вина – от 90 грн.

Адрес: бульв. Шевченко, 37/122

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Схиблені

"Кофейня, помешанных на кофе", открывшаяся на Подоле. Предлагают классические кофейные напитки и фильтр-кофе необычных сортов, заваренный в пуровере. Также продают кофе в зернах.

Адрес: улица Нижний Вал, 27-29 (в арке)

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Суспільний

Новый бар на Подоле с коктейлями, вином, пивом и теплыми алкогольными и безалкогольными напитками. Зимой здесь можно согреться Hot Buttered Rum с ромом и сливочным маслом, Pumpkin porridge из пюре тыквы с рисовым молоком, ванильной водкой и цитрусовым ликером или чаем "Ананасовый пирог" с пюре ананаса, лимоном и корицей.

Цены: коктейль Venetian Spritz – 140 грн, Mimosa – 140 грн, French 75 – 180 грн, вино – 100 грн, пиво – 80 грн, чай “Ананасовый пирог”, малина-жасмин, клен-груша – 80 грн.

Адрес: ул. Межигорская, 9

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Второе заведение в формате «необистро грузинской кухни» открылось в Киеве возле дворца "Украина". В меню – популярные позиции мировых кухонь, грузинские блюда и вариации на их тему. Есть отдельные разделы из хачапури и хинкали, а также блюда из мангала. В счет включат 10% за обслуживание.

Заведение принадлежит ресторанной компании Enjoy Group (Eshak, Queen Kyiv, Queen Country Club), которая до полномасштабного вторжения называлась Bulldozer Group Ukraine и была частью российской компании Bulldozer Group ресторатора Александра Орлова.

Цены: хачапури шоти — 55 грн, хачапури мегрельский с сыром — 195 грн, хачапури аджарский с яйцом — 205 грн, «Хачабургер» с картофелем фри — 265 грн, хачапури с хинкалями — 310 грн, шампиньоны запеченные щеки телятины в соусе демигляс и картофельное пюре – 355 грн.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 112

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Tukan Pizza

Сервис доставки пиццы, открывший заведение на пересечении улиц Ивана Франко и Ярославов Вал. В меню 13 видов пиццы, салаты и десерты. Из напитков предлагают кофе, чай, пиво, сидр и глинтвейн.

Цены: пицца с пармской ветчиной и вялеными томатами — 149 грн, пицца "Парма" — 189 грн, "Четыре сыра" — 169 грн, пицца "Пеперони Страчателла" — 199 грн, салат с пармской ветчиной — 119 грн, глинтвейн 90 грн, двойное капучино – 75 грн.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 112

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Уголь

В новое помещение на улице Институтской переехал лаунж-бар "Уголь". В меню – американская и азиатская кухни, также предлагают коктейли и кальяны.

Цены: азиатский теплый салат с телятиной – 215 грн, Том Ям с морепродуктами – 245 грн, курица с рисом в кисло-сладком соусе – 205 грн, бургер с телятиной – 345 грн, лапша Wok с телятиной – 255 грн, коктейль грн, коктейль Porn Star – 190 грн.

Адрес: Институтсткая, 25

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Новое заведение с завтраками, вином и кофе на Подоле. Дизайн Union Bistro разрабатывалось бюро AKZ Architectura (Hanh Cafe & Market, «Киевгаз»). В интерьере есть отреставрированная винтажная и новая мебель и светильники с надувными лампами.

В меню – популярные блюда в авторском исполнении, есть баттер-бар. Также можно купить продукты на дом: натуральное вино, масло и шоколад производства заведения.

Цены: паста с томатно-кокосовым соусом и веган-фаршем – 280 грн, сашими тунца в соусе понзу с зеленым маслом – 265 грн, овсянка с выдержанным сыром, пармезановыми чипсами и трюфельным маслом – 185 грн, бургер из мраморной свежими овощами – 345 грн.

Адрес: ул. Кирилловская, 37А

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Новое заведение на левом берегу Киева открылось в ЖК "Славутич". В меню – пять видов хотдогов, закуски и салаты, выпечка и десерты. Можно заказать коктейль или вино.

Завтраки готовят весь день, каждую среду производят день пасты.

Цены: цитрусовые сырники под белым шоколадом — 195 грн, хотдог грибной - 220 грн, хумус с лососем — 180 грн, салат с курицей на гриле — 225 грн, лососевые котлетки — 265 грн, коктейль Clоver Cіub — 235 грн.

Адрес: ул. Заречная, 6

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Первое заведение от украинского производителя наливок Shipulin открылось в бывшем помещении «ГдеБар». Здесь можно попробовать классические коктейли, а также авторские наливки, например томатную настойку. В меню есть салаты, брускетты, запеканки.

Цены: коктейль-настойки малина, облепиха, клюква – 65 грн, настойка маракуйя – 75 грн, настойка томатная – 65 грн, коктейль орехово-лимонный крем – 75 грн, коктейль смородина с мятой – 65 грн, салат «Цезарь» — 169 грн, запеканка с колбасками — 169 грн.

Адрес: ул. Владимирская, 82-А

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ШуШу

Новое кафе с пирожными в центре города. Предлагают кофейную классику, напитки из матча, чай и какао. К ним можно заказать кусочек торта, трубочку со сгущенкой, макарон или шу с заварным кремом. Также есть соленые пироги и салаты.