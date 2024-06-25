Фурошики для пьющих

Когда японцы уже приступают к делу, то доводят его за несколько поколений до уровня искусства. Взялись собирать хворост и цветы, а добирались до икебаны, принялись складывать лист бумаги — приложились к оригами, взялись вязать узлы — довязались до фурошики, принялись вязать веревки — довязались до шибари, взялись… Перескочили. Сегодня тема – фурошики.

"Фуро" назывались общественные бани, а "шики" - это "покрывало". Люди вязали узлы, чтобы их одежда не смешалась с одеждой других. Выйдя из бани, они развязывали узел и вытирали этим платком ноги, или становились на него, когда одевались.

Впоследствии функции фурошики расширились. Торговцы и ремесленники использовали ее для транспортировки своих товаров, путешественники для переноса своих вещей. Размеры стандартизировали: появились отдельные фурошики для упаковки мелких вещей, типа книжечки или табакерки, и для переноски больших, например, матраса.

Ну и, конечно, фурошики использовали, чтобы носить бутылки. Для этого идеально подходит платок 90 см х 90 см (этот размер носит название «ниши-хаба»). С распространением пластиковых пакетов фурошики почти вышли из использования на полвека, но на волне борьбы с пластиком и загрязнением окружающей среды вернулись, причем уже не только в Японии.

Теперь это модный и практичный аксессуар. Его можно носить хоть в кармане, как бандану — на голове или шее, а если понадобится — использовать по основному назначению, то есть для упаковки и переноски п̷л̷я̷ш̷о̷к̷,̷ м̷и̷, вещей.

Метод упаковки двух бутылок японского виски, который вы видите на иллюстрации, на японском так и называется — «бин-нихон цуцуми» («упаковка для двух бутылок»).

Все четыре шага, кажется, нарисованы понятно. Уточним лишь, что узел в четвертом шаге лучше завязывать не бабин, а прямой. Бабий узел — это ненадежный узел, который завязывают все, кто не знает, что такое «бабий узел» — два одинаковых полуузла, завязанные последовательно в одну и ту же сторону. Если же первый полуузел завязать в одну сторону, то есть конец B сверху, а D — снизу, а второй полуузел поверх первого завязать наоборот, то есть конец D сверху, а B — снизу, то это и будет прямой узел, или японским «ма-мусуби».