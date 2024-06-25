Фурошікі для тих, хто п'є

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Тімур Дорофеєв
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Коли японці вже беруться до справи, то доводять її за кілька поколінь до рівня мистецтва. Взялися збирати хмиз і квіти, а дозбиралися до ікебани, взялися складати аркуш паперу — доскладалися до оригамі, взялися в’язати клунки — дов’язалися до фурошикі, взялися в’язати мотузки — дов’язалися до шибарі, взя… Тпру. Перескочили. Сьогодні тема — фурошикі.

«Фуро» називалися громадські лазні, а «шикі» — це «покривало». Люди в’язали клунки, щоб їхній одяг не змішався з одягом інших. Вийшовши з лазні, вони розв’язували вузол і витирали цією хустиною ноги, або ж ставали на неї, коли одягалися.

Згодом функції фурошикі розширилися. Торговці та ремісники використовували її для транспортування своїх товарів, мандрівники — для перенесення своїх речей. Розміри стандартизували: з’явилися окремі фурошикі для пакування дрібних речей, на кшталт книжечки чи табакерки, і для перенесення великих, наприклад, матраца.

Ну й, ясна річ, фурошикі використовували, щоб носити пляшки. Для цього ідеально підходить хустина 90 см х 90 см (цей розмір зветься «ніші-хаба»). З поширенням пластикових пакетів фурошикі майже вийшли з використання на пів століття, але на хвилі боротьби з пластиком і забрудненням довкілля повернулися, причому вже не тільки в Японії.

Тепер це модний і практичний аксесуар. Його можна носити хоч у кишені, хоч як бандану — на голові чи шиї, а коли знадобиться — використати за основним призначенням, тобто для пакування та перенесення п̷л̷я̷ш̷о̷к̷,̷ ̷т̷у̷б̷у̷с̷і̷в̷ ̷з̷ ̷п̷л̷я̷ш̷к̷а̷м̷и̷,̷ речей.

Метод пакування двох пляшок японського віскі, який ви бачите на ілюстрації, японською так і називається — «бін-ніхон цуцумі» («паковання для двох пляшок»).

Всі чотири кроки, здається, намальовані зрозуміло. Уточнимо лише, що вузол у четвертому кроці краще зав’язувати не бабин, а прямий. Бабин вузол — це ненадійний вузол, який зав’язують усі, хто не знає, що таке «бабин вузол» — два однакових напіввузли, зав'язані послідовно в один і той самий бік. Якщо ж перший напіввузол зав’язати в один бік, тобто кінець B зверху, а D — знизу, а другий напіввузол поверх першого зав’язати навпаки, тобто кінець D зверху, а B — знизу, то це й буде прямий вузол, або японською «ма-мусубі».

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Опубліковано: 25 червня 2024
Drinksetter
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