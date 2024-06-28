Пора выбрасывать камни

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Нужны ли камни для виски? Если вы ими торгуете, ответ однозначно «да». Если вы собираетесь их купить, ответ однозначно «нет». Это один из самых бесполезных, но одновременно популярных аксессуаров, которые покупают в подарок поклонникам виски.

Впрочем, дома у настоящего поклонника виски вы их не увидите – как только дарители уходят, нераспакованные камни для виски зашпурхивают туда же, где уже пылятся коробка с DVD, массажные шарики Баодинга, электробигуди, запонки в форме пенисов и настольная USB-. Ибо все оно не нужно.

Производители и продавцы этих кубиков из базальта, талькохлорита, стали, титана и других минералов и металлических сплавов утверждают, что их товар понадобится тем, кто хочет пить виски охлажденным, но не разбавленным неизбежно встречающимся водой, если используешь лед. Камни для виски помещают в морозильник, перед употреблением виски их оттуда достают и перекладывают в стакан «олд фэшнд» (она же «рокс», она же «тумблер»), а затем льют туда напиток. После ритуала камни моют, сушат и снова отправляют в морозильник. Это если действовать по инструкции.

А вот как поступит человек, регулярно потребляющий выдержанные крепкие алкогольные напитки, если ему захочется выпить охлажденное виски без льда (при низкой температуре у многих виски не раскроется весь спектр ароматов, но это сейчас неважно — каждый человек волен пить так, как захочет): она возьмет бутылку виски и положит ее в холодильник или морозильник. Или заранее поставит в холодильник пустой стакан. Или сделает и первое, и второе, чтобы, как придет время, налить в холодный стакан охлажденный виски.

Если же из-за какого-то прихоти вам очень нужно, чтобы в стакане из виски болтались какие-то нерастворимые посторонние предметы, вспомните о том, что где-то у вас скучают без дела шарики Баодинга. Закиньте их в морозильник вместо камней для виски и сможете затем прикладываться к стакану под их веселый звон.

В случае прихода незваных гостей одновременно закиньте в морозильник и запонки. Их наличие в стакане нежелательного визитера доступно намекнет, что гостей вы не ожидали. Если обидятся, перед прощанием в качестве прощения подарите нераспакованную коробку камней для виски.

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